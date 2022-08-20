雲林縣最高等級3對3籃球賽事登場，打造觀光運動城市。（雲林縣政府提供／張朝欣雲林傳真）

國際籃球總會（FIBA）納入積分採計的「3×3. EXE PREMIER聯盟賽」，20日於斗六市雲林溪河畔廣場登場，雲林縣政府表示為推展基層籃球運動，同時舉辦「雲林盃3對3籃球培訓推廣賽」，讓球迷在欣賞聯盟賽之餘，也能下場展現球技、以球會友，共同打造觀光運動城市。

「3×3 EXE. PREMIER聯盟賽」與「雲林盃3對3籃球培訓推廣賽」，由縣新聞處處長羅楚東、斗六市長林聖爵、縣議員賴淑娞、雲林縣體育會理事長郭志恆等人共同主持，呼籲民眾養成終身運動的好習慣，也邀請大家參賽、觀賽同時，親身感受雲林溪整治後的新風貌。

羅楚東表示，在縣長張麗善與市長林聖爵帶領下，我們把整個斗六市打造成1個運動城市，3對3籃球賽事已納入2024年巴黎奧運的競賽種類，所以此次聯盟賽可說是未來進軍奧運的重要指標；「雲林盃3對3籃球培訓推廣賽」，則負責孕育在地籃壇明日之星。

羅楚東說，雲林溪整治工程獲得各界好評，為了活化周邊攤商及市集，同時配合「2022雲林全民健康運動年」主題精神，因此引進具有國際規格的3對3籃球比賽，讓參賽者及球迷感受雲林溪河畔特色，拓展更多的觀光人潮及運動人口，讓雲林不只是觀光城市、也能成為運動城市。

林聖爵指出，非常歡迎這麼多選手來到斗六市雲林溪，大多數年輕人都喜愛運動，籃球更是年輕人的最愛，在雲林溪畔露天廣場舉行3對3籃球賽，這麼多年輕人在此互相切磋球技，顯示張麗善縣長與縣府團隊的用心，斗六市公所未來也會跟隨縣政府腳步，持續舉辦更多類似的運動賽事。