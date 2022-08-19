【旅奇傳媒/編輯部整理】2022 台北國際觀光博覽會8月19-22日於台北世貿1館展出，每年旅展都為民眾帶來不同驚喜的泰國館(編號B120)，今年現場的攤位設計以2022-2023拜訪泰國年為推廣主題，活動標語為「驚艷泰國新篇章」強調物超所值的體驗以及重新定義旅遊的認知。泰國觀光局今年邀請五福、天海、樂活、品冠、燦星旅行社共同參與推廣泰國，特別包裝了不同的泰國自由行產品及優惠價格，希望能為重啟泰國踏出成功的第一步。

泰國觀光局表示，為了感謝台灣旅客沒有因為疫情而忘了泰國，特別準備泰國特製旅行袋及高爾夫球帽。只要旅展期間在攤位內的旅行社訂購泰國產品，買就送。還可參加幸運抽獎活動，有機會抽到機+酒套裝行程，泰國飯店住宿券，福容大飯店餐券，還有各種泰國精美禮品。想要去泰國旅遊的民眾，快來台北國際觀光博覽會找回旅行的喜樂。

▲泰國館今年的攤位設計以2022-2023拜訪泰國年為推廣主題。 圖：泰國觀光局／提供

旅展現場還將邀請到4位知名部落客暨旅遊達人，有溫士凱、AJ、艾瑞克、姜康哲來與大家分享泰國的吃喝玩樂。星期六日還有精彩的泰國舞蹈表演。另外，泰國航空、長榮航空、泰越捷航空、泰國微笑航空，曼谷航空也會介紹最新航班及優惠資訊。現場旅遊業者也會上台為大家介紹行程特色。還有轉轉樂及高爾夫推桿樂遊戲，看影片回答問題，都能拿到泰國特色小禮物，相信今年旅展泰國攤位將會精彩可期。

攤位內還有刮刮樂活動，每刮必中，人人有獎，包括特製精油薰香釦，泰國奶茶包，泰國Pocky、泰國香皂，泰國牛奶片。只要到泰國觀光局攤位都可以參加，歡迎大家來一起同樂。現場也準備了泰國旅遊資料提供免費索取。

▲泰國館在旅展現場將帶來特色小禮物。 圖：泰國觀光局／提供

現在去泰國非常方便，不用再申請泰國通行證或COE、一萬美元保險和填寫TM6入境表格，只要出示護照(含簽證)及疫苗證明或快篩陰性證明，就可以輕鬆暢遊泰國，泰國觀光局歡迎旅客到泰國與我們一起快樂體驗及探索旅遊的意義。

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