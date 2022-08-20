近800名好手齊聚清水，以球會友。（台中市政府提供）

運動局長李昱叡代表盧秀燕市長出席活動，鼓勵市民運動樂活。（台中市政府提供）

台中市政府運動局與清水區體育會共同辦理「111年台中市清水區籃球社區聯誼賽」，20日於清水中清路橋下籃球場熱鬧展開，吸引近800位海線籃球好手參加。運動局長李昱叡說，感謝市議會議長暨台中體育總會理事長張清照與清水區體育會支持，與市府合作積極推展籃球運動，讓運動融入市民生活帶動城市運動風氣。

李昱叡說，去年全國運動會台中市代表隊首度勇奪「男子籃球團體賽金牌」，創造歷史佳績、稱霸全國；而3X3.EXE聯盟賽事也三度到台中舉辦，不僅獲國際籃球總會(FIBA)在官網刊登專文，賽事場地台中火車站更榮獲「年度最佳場地獎」殊榮，市府推廣籃球運動的用心備受肯定。

李昱叡指出，日前「中華民國大專校院3x3籃球錦標賽」於府前廣場舉辦，網路觀看次數突破5萬次，引起熱烈迴響；而「亞瑟士3對3籃球錦標賽」、「耕德盃3對3籃球賽」、「躍馬盃國際籃球邀請賽」等籃球賽事也陸續在台中辦理。

運動局表示，在暑假期間體育活動辦理不間斷，市府持續推廣親子、銀髮族、女性、身心障礙、原住民族群等專屬運動，也發展匹克球、冰壺及街舞等特色項目，提供市民多樣化選擇，期盼促進全民運動參與。

運動局指出，台中市積極推動全民運動，也響應聯合國永續發展目標-良好健康與福祉，提升自我健康意識及養成運動7333習慣，促進健康。有關更多的運動i台灣活動資訊，可至「i運動資訊平台-活動專區」查詢相關活動資訊。