歷史建築「舊大安溪橋」已於去年修復完成。（陳淑娥攝）

歷史建築「舊大安溪橋」已於去年修復完成，立委楊瓊瓔19日前往現勘斷橋部分。（陳淑娥攝）

歷史建築「舊大安溪橋」已於去年修復完成，新設橋體連接計畫調查及修復或再利用評估將於年底展開，立委楊瓊瓔、市議員李榮鴻19日會勘表示，後續將再爭取規畫設計經費，最快3年後動工修復，地方希望打造為自行車橋梁，屆時可望呈現騎鐵馬追火車的優美畫面。

具有百年歷史的「舊大安溪橋」位於大甲區台1線上，興築於日治昭和時期，橋長約916公尺，橋體跨越台中市與苗栗縣界之大安溪，為鐵路與公路共構之橋樑。其中鐵路橋部分，興築於1920年，公路橋則建於1934年，屬於日治時代的二代鐵公路橋，是見證台灣鐵路發展歷史、早期橋梁工業技術的重要建築。

市議員李榮鴻說，由於橋體結構長期缺乏維護，在水流沖刷及自然因素影響下劣化損壞，於2004年72水災沖毀橋墩，形成南、北岸橋體斷橋。該橋雖已不再肩負實際交通功能，然因見證日治時期橋樑工程技術，在橋樑工程技術史上具有研究價值，且橋墩構造兼富藝術美感，故於2006年9月27日公告登錄為歷史建築。

楊瓊瓔指出，舊大安溪橋橋體修復完工後，尚需進行新設橋體南北連接工程，她再爭取文化部文資局同意核定計畫補助經費100萬元，依古蹟修復再利用辦法規定，先行辦理舊橋整體調查及修復或再利用計畫評估作業。

市議員參選人李文傑認為，舊大安溪橋是全台僅存的鐵公路共構橋梁歷史，但斷橋卻遲遲未能銜接，造成南北岸無法通行，地方建議修復再利用規畫為自行車橋梁，可與市定古蹟日南車站串連一氣，作為文化觀光動線與賣點。

台中市文化資產處強調，調查評估案總經費需求為100萬元，在文化部核定補助後，市府將展開發包程序，目標在年底前完成發包，估計規畫設計需1年時間。

觀光旅遊局長韓育琪說，大安溪舊橋被指定為歷史建築，文化局已完成相關文資保護工程，地方建議修復斷橋銜接供自行車通行串聯南北岸，斷橋部分長約80.6公尺、寬約5.9公尺，既有橋墩屬歷史建築補強涉及文資審查，待評估作業完成，後續修復工法、建築經費需求將會更明朗。

楊瓊瓔表示，待評估結果出來，2024年再爭取規畫設計經費，後續將由市府觀旅局進行新設橋體連接工程，最快3年後可動工修復；未來完成搭接新橋串連成為觀光自行車道後，將呈現追火車打卡、遠眺火焰山等新興熱門據點之一。