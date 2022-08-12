清水眷村持續進行活化，已成為海線必訪景點之一。（港區藝術中心提供／陳淑娥台中傳真）

台中清水眷村文化園區「眷味」十足，是文青打卡與親子走訪海線的熱門景點。港區藝術中心指出，為更完善保存活化園區內的眷村空間，東側原診療所空間將進行修復，面積約250平方公尺，預計年底動工，未來將引進民間文創資源，打造海線藝文觀光新景點。

清水眷村文化園區於2017年初步整修42戶區西側空間，做為藝術駐村、社團進駐、展覽及眷村文化推廣的主要基地；2019年登錄為聚落建築群。其中位於東側、鄰近清水區公所的原軍眷診療所，除了是過往眷村居民看病地方，也是彼此交流情感、閒話家常之處，承載著許多眷戶的回憶，極具象徵意義。

港區藝術中心指出，為了更完善保存活化園區內眷村空間，文化局將發包修復原診療所空間，日前已公開說明工程內容，預計9月發包，12月動工，明年底可完工。

此次修復工程將恢復診療所建物的美麗面貌，並規劃室內展售、戶外展演及公共廁所等空間，修復面積共約250平方公尺，其中診療所90平方公尺、戶外105平方公尺、公廁55平方公尺，修復完成後將以委外方式交由專業團隊營運。

易姓民眾說，清眷斑駁的建築牆面與幽靜的巷弄，讓人走入眷村彷彿穿越時空，回到舊時美好時光，她經常和朋友一同造訪，期待未來東側診療所空間修復完成後，感受不同的「眷味」風貌。

清水眷村文化園區除持續推動硬體整建外，近年在軟體營運方面也累積不少成果，包括「微衛星實驗創作基地」駐村藝術家於國內屢獲大獎、出版清水眷村專書紀錄眷村生命故事、結合社造精神辦理「眷村文化節」以及邀請在地文史社團進駐園區等。