台中市地標湖心亭由於木結構毀損，台中市政府今天啟動湖心亭與中山橋修復工程，台中市文化局長陳佳君表示，已有114年歷史的湖心亭，是台中市定古蹟，預計112年8月底完工。

台中市政府文化局下午在台中公園湖心亭前廣場舉行「台中市市定古蹟中山公園湖心亭（含中山橋）修復工程」開工典禮，由陳佳君主持。

陳佳君在會中表示，湖心亭建於1908年，當時為慶祝縱貫鐵路全線通車而興建，是台中市珍貴的古蹟，更是不同世代台灣人的共同生活記憶，距離2007年整修至今已過15年，盼藉這次修繕工程，讓湖心亭和中山橋延續文化價值，再現美麗風華。

陳佳君指出，湖心亭是台中市最具城市意象代表性的古蹟建築，更是市徽的主要視覺元素。由於湖心亭木結構毀損，市府爭取中央補助新台幣464萬元並自編464萬元預算，共計928萬元，進行湖心亭及中山橋修繕工程，預計明年8月底完工。

台中市文化資產處表示，由於台中公園內鴿子及飛禽數量眾多，經常停在湖心亭及中山橋，排泄物不僅造成環境污染，也使古蹟構造的天溝堵塞腐蝕、木構造腐朽，加上近年氣候變遷，部分面飾材料老化加劇，如木構件面飾塗料剝落等，嚴重影響使用安全及美觀性。

文資處指出，今天啟動修繕工程，將補強結構及重新粉刷，也會在不改變景觀及兼顧鳥類生態原則下，增設相關措施，延長建築物壽命並提升使用安全。配合工程，工地現場也將設立施工圍籬，請遊園遊湖民眾不要進入以維護安全。（編輯：郭諭儒）1110815