現場烹煮1000份新鮮芋頭粥供承銷人品嘗。（大甲區農會提供）

現場烹煮1000份新鮮芋頭粥供承銷人品嘗。（大甲區農會提供）

現場烹煮1000份新鮮芋頭粥供承銷人品嘗。（大甲區農會提供）

台中大甲芋頭聞名全國，拍賣價格曾創每公斤150元天價，為加強行銷，大甲區農會30多名同仁加上農友，摸黑扛了1000斤芋頭，18日凌晨前進北農第一果菜批發市場舉行芋頭上市見面會，現場烹煮1000份新鮮芋頭粥供承銷人品嘗，排隊人潮延綿數十公尺，嘗過的承銷人均讚不絕口！

台中市農業局主祕陳柏宏及大甲區農會理事長洪德次率領農會員工及產銷班班員共33人，昨凌晨2時許抵達北農第一果菜批發市場辦理大甲芋頭上市見面會，此次是北農和大甲區農會首度合作。

陳柏宏大力行銷表示，大甲芋頭香氣濃郁、口感佳、吃起來香Q綿密。北農總經理翁震炘提到，大甲芋頭聞名全國，具有一定知名度，拍賣價格也曾創過每公斤150元天價，很高興能介紹及推薦給北農承銷人，一起為台灣優質農產品努力。

活動也辧理農特產品嘗活動，用當天現採最新鮮大甲芋頭，烹煮出好吃芋頭粥，排隊品嘗承銷人絡繹不絕，連延數十公尺，嘗過的承銷人都說讚！農會更用心準備截切好鮮芋塊，送給承銷人每人1包，並貼心送上Dm小卡介紹大甲芋頭生長栽培流程。

大甲區農會總幹事黃瑞祥表示，為了讓更多人認識大甲芋頭，首次與北農合作行銷，同仁與農友30餘人扛了1000斤芋頭凌晨摸黑北上，抵達後趕緊烹煮芋頭粥，趕在3點半拍賣前的空檔，讓上千位承銷人能及時品嘗，雖然過程辛苦，但想到能推廣大甲芋頭為農民盡心力，是非常值得的。

黃瑞祥指出，為了替消費者把關食安，在每位農友芋頭採收前，都會送國內認證檢驗中心做381種農藥殘留檢測，檢測通過才能採收，主要的是要每一位消費者吃的安心，也能吃的健康。

大甲區農會表示，大甲芋頭因為有得天獨厚的氣候環境優勢，有東北季風的吹拂增加芋頭的香氣，灌溉用水是引入大安溪河流溪水富有豐富的礦物質及微量原素，芋頭種植的黑砂壤土，土壤深厚肥沃、有機質豐富、排水良好，是適度保水力的壤土，特別適合芋頭的種植，希望藉此次上市見面會活動，向國人推薦好吃的芋頭在大甲，今年產季已正式開始，請國人多多選購優質的農產品大甲芋頭。