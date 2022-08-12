岱宇（1598）12日公布上半年財報，上半年合併營收37.42億元，年減44.07％，稅後純損1.05億元，不如去年同期稅後純益3.16億元，每股純損0.83元，不如去年EPS 2.49元。為增加營運與獲利，岱宇計畫在台中大甲興建廠房建置電動自行車產線，跨足電動自行車市場。

岱宇自結7月合併營收達4.48億元，月增6.68％、年減40.34％，主因是健身器材產業逐步進入傳統銷售旺季，集團主要客戶與各地經銷商開始加大整體訂單拉貨力道，加上集團近期持續優化旗下各品牌的自有電商官網，及新增高單價產品的折扣優惠等，帶動消費者購買意願。

岱宇第二季合併營收為13.79億元，年減50.28％，稅後純損7,223萬元，不如去年同期稅後純益4,090萬元，每股稅後純損0.49元，不如去年同期EPS0.4元。

岱宇說，由於第二季為健身器材產業中，最淡的一季，今年又受到歐洲地區戰事爆發，以及大陸部分城市，因新冠肺炎疫情加劇而實施封城措施等，影響整體健身器材銷售。不過，集團仍把握產業淡季積極調整營運體質與產品行銷策略，並研發創新的智能健身產品，迎接下半年傳統銷售旺季。

岱宇表示，公司專注於新產品的開發與新通路的拓展。其中，新產品方面，集團觀察運動健身市場趨勢，開發創新的智能化家用重訓健身設備，提供使用者不同強度與種類的重量訓練。新通路方面，近期旗下格鬥重訓品牌UFC，成功打入美國大型零售商Walmart的線上通路銷售。

此外，集團持續深化英國與東南亞地區銷售通路。其中，旗下Sole、Xterra等品牌，皆已成功導入英國健身器材線上通路，旗下Spirit品牌亦已上架東南亞大型電商Lazada銷售。

展望下半年營運，岱宇將持續積極拓展新通路與開發新產品，維持集團在整體運動健身產業市場的競爭力，隨著下半年傳統銷售旺季的來臨，集團將搭配智能健身課程Studio推出全新的智能化家用重訓健身設備搶市。

隨著各國能源政策的推廣，綠色環保意識的崛起，帶動全球電動自行車產業快速發展，觀察電動自行車，將成為未來主要的交通運輸工具之一。因此，岱宇將首度踏出室內健身器材，切入龐大的戶外電動輔助自行車市場。