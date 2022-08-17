芳榮米廠新推出的中秋禮盒「月月登丰」，包裝形象由米廠第5代的張淳甯規畫執行。（張毓翎攝）

以青蛙作為吉祥物，搭配上禾鴨、瓢蟲、蜻蜓等稻田生態友善物種，詮釋對產品品質的用心堅持。（張毓翎攝）

張淳甯男友張百舜負責繪畫禮盒外包裝的圖案。（芳榮米廠提供／張毓翎台南傳真）

「無米樂」新吉祥物亮相 行銷安全好米

青蛙不僅是對田間有益的生物，也是無汙染的指標之一，位於台南市後壁區、以生產無米樂冠軍米的芳榮米廠，為迎接中秋節到來，推出限定禮盒「月月登丰」，包裝形象由米廠第5代的張淳甯規畫執行，以青蛙作為吉祥物，搭配上禾鴨、瓢蟲、蜻蜓等稻田生態友善物種，詮釋對產品品質的用心堅持。

芳榮米廠傳承至今已近百年，過程中經歷台灣農業在不同時空的轉型過程，仍堅持致力於本土稻米產業。除了調整自身生產結構，並提升稻作競爭力，也積極配合政府的農業政策，希望提供消費者健康、安全、品質穩定的稻米產品。

31歲的張淳甯是芳榮米廠執行長黃麗琴女兒，對於當地稻米產業，從小便耳濡目染，大學就讀實踐大學服裝設計系，畢業後前往美國沙凡納藝術學院取得配件設計碩士，前年回到家鄉擔任芳榮米廠行銷經理，投入無米樂品牌的行銷推廣。

張淳甯說，如果在田中發現蝌蚪、青蛙，代表這塊田區很健康，迎接之後的中秋送禮旺季，米廠推出中秋禮盒，其包材的圖案設計，以無米樂吉祥物「青蛙大哥」邀請月兔、瓢蟲及禾鴨來田間開派對為發想，並加入了後壁蘭花及稻穗的元素。

張淳甯還提到，背面設計呈現出派對結束後，獨留「青蛙大哥」與月兔肩並肩賞月的溫馨插圖，將田間生態的樣貌呈現出來，也象徵「作田如坐禪，無米也快樂」為無米樂的核心價值。