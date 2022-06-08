日本6月10日將開放外國觀光團客入境，台灣開放邊境也是遲早的事。為迎接國際觀光解封，台南市觀旅局與日本台灣祭執行委員會合作，推出台南觀光大使魚頭君，現身日本三井OUTLET PARK木更津台灣祭會場，宣傳台南觀光活動，特別設置等身魚頭君大公仔，供會場日本民眾拍照打卡，並結合現場活動，向大家介紹台南觀光大使魚頭君以及宣傳台南觀光魅力。

台灣祭為日本三井OUTLET PARK木更津10周年紀念特別活動，5月21日至6月12日舉行，會場以台灣為主題，在展場上設置台灣知名小吃、占卜算命等台灣名物之攤位，並有台南代表吉祥物等身魚頭君大公仔，供日本民眾打卡拍照，觀旅局也提供中日語對照版之大台南旅遊摺頁及其他各式旅遊地圖於現場發放。

台南市黃偉哲市長表示，台南為文化古都，又兼具美食、自然休閒等觀光優勢，期待這次台南經典吉祥物魚頭君現身台灣祭，能讓日本朋友感受到台南市熱情邀約，2024年將迎來台南400年，歡迎日本朋友，疫情過後選擇台南市為解封後首個海外旅遊目的地。

南市觀旅局郭貞慧局長表示，為了讓喜愛台南的日本朋友不要忘記台南，同時讓尚未認識台南的日本民眾有機會接觸台南，即使國境尚未開放，觀旅局仍不斷透過媒體或在日活動推廣台南觀光。

包括今年4月在大阪宣傳台南旅遊，於阪急大阪梅田站、JR大阪站和JR大阪環狀線列車內刊登形象廣告，這一次也趁台灣祭的機會，於日本千葉活動現場設置魚頭君公仔，由魚頭君代替台南黃偉哲市長以及觀旅局全體向日本朋友發出旅遊台南之邀請。