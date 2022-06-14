亞馬遜發布《在地供應、國際銷售：抓住台灣跨境電商出口機會》調查報告，剖析台灣電子商務出口規模潛力和中小微企業的成長趨勢，協助台灣企業掌握跨境電商商機。報告顯示，B2C跨境電商已經成為電商成長的重要引擎，自2021年起，台灣整體B2C電商市場規模預計以每年9％的速度成長，2025年規模預估將達到6,830億新台幣（250億美元）。其中，B2C出口跨境電商快速發展，如果「B2C電子商務」是一種出口類型，目前是台灣第六大的出口類型。

此外，亞太地區一直是台灣重點出口目的地，出口到亞太地區的跨境B2C電商貿易額由2014年的710億美元成長至2020年的4,760億美元，佔台灣B2C電商貿易總額的31％。

亞馬遜全球開店台灣總經理陳思芬表示，台灣電商出口成長動能強勁，跨境電商已成為貿易新主流，台灣企業更需抓緊腳步，透過跨境電商提升新外貿時代的長期競爭力，培養企業核心競爭優勢。亞馬遜全球開店將持續藉由全球亞馬遜資源，不斷完善和強化在地服務，加速台灣品牌走向全球。

調查報告顯示，中小微企業在出口跨境電商的發展增速顯著，2021年，台灣賣家出口收入30％來自中小微企業。根據目前電商出口趨勢，電商出口的整體收入將可在5年內以每年14％的速度成長，達到2,777億新台幣（97億美元），微型及中小型企業占比則將成長至61％。若將B2C電商視作一個出口類型，預計在2026年時，將成為台灣第5大的出口類型，成長速度相當可觀。外貿協會李惠玲副秘書長表示，2021年因疫情創造台灣出口貿易新高點，出口總值達4,465億美金，年成長率高達29.4％。而其中中小企業能展現快速反應各區域消費者需求優勢，若要持續加速動能，以消費者為主擴展市場的中小企業主是一大根基。

為了協助台灣企業打造自有品牌進入全球跨境電商產業，亞馬遜全球開店今年透過三大重點策略推動企業轉型，包含協助台灣傳產製造企業佈局跨境電商、加速台灣品牌擴張全球、深化本地服務，從不同層面推動台灣跨境電商產業發展，協助企業解決從事跨境電商時的難題。自2020年起，亞馬遜全球開店在台灣推動的「智造在台灣 品牌耀全球」計畫，至今已扶植50家企業，協助台灣品牌從零到一在亞馬遜上拓展全球銷售，幫助企業從「製造」向「智造」升級，包含CEO產業論壇、0-1官方扶持課程、達人專家實操私塾、賣家導師輔導交流等、1對1官方輔導等五大專屬核心內容，協助企業開拓全球思維。