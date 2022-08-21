國民黨嘉義縣長參選人王育敏今天參加在蒜頭糖場舉辦的1場路跑活動，批評嘉義縣沒有國民運動中心，她若當選將建國民運動中心、社區運動場地；縣府回應斥資1.5億的國民運動中心即將發包，還要她多到基層走走；王育敏反駁「請翁章梁縣長多到其他縣市走走」。

王育敏表示，請翁章梁縣長多到其他縣市走走，必須要跟上其他縣市腳步，嘉義縣民值得更好的國民運動中心和多元化的運動設施，嘉義縣不能再停滯不前。

王育敏還質疑，民進黨執政嘉義縣20年，翁章梁執政將滿4年，卻連1座國民運動中心都沒有，就算去年爭取到中央補助，但嘉義縣民已經苦等20年。

王育敏還說，嘉義縣幅員遼闊，只有1座國民運動中心顯然不足，新北市廣設16座國民運動中心，且有多元化運動項目，絕非單一籃球場可以比擬。

王育敏也指出，依據教育部體育署統計2021年全國各縣市運動人口比例，嘉義縣僅75.8％，全國排名倒數第1，足證翁縣長輕忽推廣運動及縣民的運動需求。