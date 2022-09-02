「防疫女神」賈永婕和老公結婚結婚20年，育有二女一子，一家五口幸福生活令人稱羨，時常在社群網站分享日常的她，日前發文表示兒子睡前問了自己一直想不通的問題，讓她無奈表示：「我對下一代的不好影響」，引起網友熱烈討論。

賈永婕表示睡前兒子問她想了很久都想不通的問題，就是「為什麼男人比女人強壯，但還是怕女人」，正當她正疑惑時，兒子馬上補槍：「爸爸很怕你」，這個回覆雖讓她糾結了一下，仍鎮定回覆：「因為爸爸愛我」，未料，兒子不死心繼續追問：「那妳呢？你愛爸爸嗎？你怎麼不怕他？」這讓她好氣又好笑表示：「我我我我…………真的不怕怕他好嗎！但是也不代表不愛他啦」。

對此，網友紛紛留言：「爸爸不是怕，是尊重是尊重 」、「是愛是尊重也是教養」、「男人強壯是為了保護女人、男人怕太太是懂得愛！做媽媽的什麼都有了，就沒在怕的」、「好的教育環境下成長未來一定能夠很懂的生存下去」、「媽媽的角色做的太賢明了，讓爸爸太敬佩了，應該是尊敬吧」，對於有人指出兒子這題根本是陷阱題，她自嘲表示：「我對下一代的不好影響」。

日前賈永婕全家出國時間點由於跟軍演重疊，被部分網友開酸：「去的很剛好，剛好全家躲一下飛彈」，不希望被外界誤解的她，親自回應網友：「我才不是躲飛彈出國的人，是去旅遊。」