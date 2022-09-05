31歲大陸男星蔣勁夫昔日有「胡歌接班人」封號，外型陽光帥氣的他，手握不少拍戲資源，然而自爆發家暴女友醜聞後，演藝工作全數被迫取消，之後便逐漸淡出螢光幕，為了生活更改行當外送員，早已沒有昔日的風光。3年過去了，蔣勁夫身邊卻發現多了位可愛小男孩，讓外界瘋猜是秘婚生子。

蔣勁夫自2012年出道初期，就簽約影視圈龍頭唐人影視，成為胡歌的同門師弟，不僅讓他第一部戲就和胡歌配對，而且還享有男主角之一的資源，不過2015年稱失去互信基礎和老東家反目，被唐人批評為是忘恩負義，2018年遠赴日本留學時，更爆出家暴日籍女友醜聞，經緊急道歉後，隔年交烏克蘭女友又被控掐脖子。

蔣勁夫被演藝圈封殺後，改開抖音和粉絲互動。(圖/蔣勁夫 抖音)

由於蔣勁夫不斷爆出醜聞因而被封殺，好幾部已拍好的戲被禁播，只好黯然離開演藝圈，但仍在社群維持自已聲量，有一次在抖音開直播時，被粉絲提問「最近做什麼工作？」，蔣勁夫很坦然的透露「自己改作外送員，從晚上要忙到隔天早上，工作非常辛苦。」，對照當年唐人影視力捧的藝人，讓粉絲感嘆「未免差距過大些」。

蔣勁夫3年過去後身邊有位小男孩。(圖/蔣勁夫 抖音)

不受外界影響的蔣勁夫又在抖音分享生活，除了曬健身、旅遊等休閒愛好外，他也曝光了騎機車工作的片段，似乎仍靠做外送員維持生活，不僅如此，身邊有一名年幼男孩，正在與他親暱地玩耍，還讓小朋友坐在行李箱轉，宛如父子般的互動，引起網友一頓瘋猜「你也偷偷生小孩了嗎？」、「兒子那麼大了？」、「孩子們是勁夫的」。