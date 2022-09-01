許多情侶談到結婚的聘禮時，經常因沒共識而分手。大陸一名33歲女子，即將與交往13年的男友結婚，豈料對方卻不打算給聘禮3.8萬人民幣（約新台幣17萬），反觀女方給的嫁妝並不少，讓她心裡很不平衡，最終選擇分手。

綜合陸媒報導，雲南一名33歲女子與男友交往13年，兩人從大學時就在一起，身為獨生女的她家境不錯，近日她打算與男友步入禮堂，豈料雙方在談聘禮時，由於女方的嫁妝並不少，因此她最初要求男方給聘禮16.8萬人民幣（約新台幣74萬），但男方家長則表示，由於他們的錢都拿去投資，實在是沒有多餘的錢。

女方家人退而求其次，提出彩禮只要3.8萬人民幣（約新台幣17萬），主要就是為了走個流程，但在討論的過程中，女子聽了非常不開心，事後私下向男友表示，「我和你在一起這麼多年，你們家給一點聘禮難道不應該嗎？」，對方卻說，辦婚禮的酒宴、婚紗及飾品都需要花到錢，更嗆「妳好意思要聘禮嗎？」。

不僅如此，男友還提到其他親戚家娶媳婦時，女方家也沒要求聘禮，女子聽完後非常氣憤，事後向父親坦言不想結婚，豈料父親卻說「妳都33歲了，也不好找了」，他們可以接受男方家不願給聘禮，認為家裡也不缺這些錢，女子聽了更加心寒，最終還是決定分手，並將此事分享至抖音，引發網友討論。

許多網友表示，「3.8萬都不願意給，最起碼的尊重都沒有」、「聘禮是對女方的尊重」、「雖然我覺得聘禮是陋習，但如果連3萬都拿不出來的男人，我認為也難以託付」，但也有人認為，不可以只聽片面之詞，「每個人都會站在自己的角度去思考問題，她說的未必就是事情真相，13年了，問題不是一方造成的」。