新娘結婚時，通常都是找好姊妹當伴娘，不過竟有人找男同學來幫忙。大陸內蒙古一名新娘近日結婚，豈料她竟邀請8名男性朋友當伴娘，甚至讓他們穿上洋裝，現場畫面相當爆笑，親友表示，「他們打破男女之間沒有純友誼的觀念」。

綜合陸媒報導，內蒙古巴彥淖爾市一名新娘近日結婚，邀請讀高中時，關係很要好的8名男同學當伴娘，甚至讓他們穿上洋裝，把新娘逗得哈哈大笑，一名王姓親友透露，這個主意是新娘想到的，他們高中時感情很好，新娘就希望讓兄弟們見證她出嫁的幸福時刻。

王姓親友表示，這群「伴娘」中有好幾個已結婚生子，不過他們的感情依舊非常好，「整場婚禮都很開心，這種友誼非常難得，他們打破男女之間沒有純友誼的觀念」、「這段美好的友情，也是疲憊生活裡，不可或缺的解藥」，結婚現場畫面曝光後，也在網路上引發討論。

無獨有偶，去年12月在廣東廣州，一對新人攜手步入婚禮現場時，新娘和伴娘團都穿上帥氣西裝，而新郎和伴郎團則改穿洋裝，其中一名王姓伴郎表示，新郎與新娘都是他們的朋友，過去曾和新娘做約定，他們結婚時，伴郎團都要穿上伴娘裙子，「一開始雖然有些害羞，但之後感覺還不錯」，當天他們也意外成為婚禮亮點。