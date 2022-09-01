女星曾莞婷出道多年，不只演出代表作《世間情》，還很有商業頭腦，靠創業和投資錢滾錢，年僅40歲就坐擁4棟房產。目前單身的曾莞婷，感情生活備受矚目，今（1日）她發文透露不結婚的原因，竟跟算命師有關。

曾莞婷長相漂亮、身材高挑又有豐厚的積蓄，絕對稱得上是白富美，外界自然很好奇她的感情世界。今年滿40歲的曾莞婷，目前不急著脫單，今（1日）更在臉書公開不婚的原因，她笑說：「關於算命這件事……算命的都說我旺夫，這就是我一直不結婚的原因，因為我不想要旺夫我想要旺自己。」

曾莞婷也在留言處貼出算命的結果，屬狗的女生個性和善但脾氣不太好，甚至到了暴躁的程度，只要看不順眼就會直說，常不小心傷到別人，給人母老虎的印象，但心腸其實非常軟，對家庭很負責任，旺夫又招財。

有網友開玩笑建議：「不然嫁一個旺妻的吧！互相旺」，曾莞婷笑回：「好難找」。而其餘網友則很欣賞曾莞婷的霸氣心境，紛紛留言稱讚：「說的太好了！把自己和妳最愛的母親照顧好…才是重點」、「妳非常棒的～絕對會讓妳一直旺不停」、「莞婷就是實在」。

事實上，曾莞婷2天前就透露董至成問她到底做了多少副業，還建議「幹嘛不找個有錢的男人依靠嫁入豪門？」曾莞婷當時霸氣地回應：「很早我就認清自己捧不起人家的飯碗，所以只好自己努力變好門，想過什麼生活可以自己決定」，不忘用比喻的方式開玩笑：「被關在裏面出不去還不如選個好門，要開鎖的時候不會壞掉就好。」