「永遠的軍中情人」方季惟外型清新、甜美，早年以玉女歌手的身分出道，成名曲有《悔》，《夜夜抱著歉意入眠》、《怨蒼天變了心》、《想你想到夢裡頭》等，相當受歡迎。近日有網友PO她年輕和現在的對比照，掀起回憶殺，而方季惟多年來保持單身的原因，也跟著被翻出。

一名網友28日傍晚在臉書社團「復刻舊時光」分享方季惟攝於1991年、2022年的照片，發文讚嘆：「從美人胚子製造出來的就是不一樣，雖然經過了31年，還是那麼漂亮，2022那張照片是8月27日拍的！」

左圖的方季惟當年僅24歲，留著一頭烏黑亮麗的長髮，臉蛋充滿膠原蛋白，笑起來相當甜，而她身穿一套陽剛的軍綠制服，形成劇烈的反差，但也符合「軍中情人」的美稱。右圖則是前幾天方季惟在北投女巫魔法節獻唱的照片，今年55歲的她，一樣有著及胸長頭髮，身穿白色蕾絲洋裝，對著台下的歌迷露出燦笑，女神味十足。

許多網友看到這組對比照，都開始回憶過往，紛紛留言：「沒加工的美女，看了就是舒服」、「她本人真的又瘦又高臉又小」、「以前去卡拉ok唱歌時最愛唱她的《悔》」、「不想說她凍齡，畢竟還是看出有歲月的痕跡，但更能展現這年紀的風韻，由年輕美到現在的軍中情人。」

擁有美貌和才華的方季惟，儘管是許多男性的夢中情人，仍保持單身，令外界好奇她的感情生活；事實上，方季惟曾在節目《新聞挖挖哇》透露，因父親替人作保欠債千萬，她從小學就得打工分擔家計，如此孝順的個性，竟在19歲相親時，被男方嫌棄「妳不要嫁過來全家也跟著一起過來」，讓方季惟感到難過，對愛情不抱太大的希望。

隨著父母相繼過世，方季惟被問到婚姻相關的問題，都一派輕鬆地表示單身真的很好，「至少我沒有一顆心再為另一個家庭去奉獻」，更自爆已單身30幾年，儘管不乏富商、鮮肉追求，方季惟都不為所動，將心力放在事業上。