陸綜《乘風破浪》（原《乘風破浪的姐姐3》）才收官，兄弟作《披荊斬棘》（原：披荊斬棘的哥哥2）在19日開播，參賽來賓集結杜德偉、蘇有朋、張智霖、任賢齊、潘瑋柏、吳克群、吳建豪等人，其中，蘇有朋特別引發話題，除了飆唱小虎隊組曲掀回憶殺外，蘇有朋一張不老童顏，更看不出竟已48歲。

蘇有朋以一身白色西裝帥氣登場，演唱小虎隊經典的歌曲《愛》、《紅蜻蜓》，他邊唱《愛》邊比手語，讓全場嗨翻，陷入滿滿回憶殺，潘瑋柏也眼眶泛淚說：「戳到我了」，表演大獲好評，他事後在微博曬出表演片段，感性說：「愛你們！！」

蘇有朋演唱小虎隊經典的歌曲《愛》、《紅蜻蜓》。（圖／取材自披荊斬棘微博）

同時，保養有術的蘇有朋，還以一張不老童顏引發討論，完全看不出他竟已48歲，還有網友整理出，蘇有朋自16歲以小虎隊出道後，各個時期的照片，大讚蘇有朋依舊帥氣又有活力，讓人感慨蘇有朋怎麼可以都不老。

蘇有朋都不老。（圖／取材自微博綜藝微博）

蘇有朋都不老。（圖／取材自微博綜藝微博）

48歲蘇有朋當年以偶像團體小虎隊成員出道，他不只能歌善舞，一拍戲就以《還珠格格》再創事業高峰，並在近年跨界當導演、製作人，演藝成績亮眼，而蘇有朋還是保養有術的凍齡男神，儘管他今年2月一度因整個人腫了一圈，被酸飄「大叔感」，不過蘇有朋說：「胖瘦自如，不勞費心」，回應相當高EQ。