「台灣金牌經紀人」宋文善一手捧紅小虎隊，不過他近年身體狀況不佳，在7月31日過世，享壽67歲。資深唱將鄭怡今（9日）則在臉書悼念老友，透露宋文善當年對小虎隊非常嚴厲，鄭怡開玩笑問建中的蘇有朋，有沒有考試時作過弊，還因此惹怒宋文善，他暴氣說：「他們是偶像，是年輕人的榜樣，怎麼可以說作弊？」

鄭怡都稱呼宋文善是「宋哥」，兩人熟識於1989年，當時小虎隊剛出道，鄭怡也剛主持中廣《綺麗世界》，「有時小宋哥會帶他們來錄音，總愛聽他講古，他最愛說：『當年是我不出道，不然哪有劉文正，費玉清呢？』」鄭怡說，其實宋文善完全是台灣流行歌曲的百科全書，他對音樂的熱愛，讓他全心投入這份產業。

鄭怡提到，宋文善對小虎隊非常嚴厲，儘管三個男孩正值貪玩年紀，但小虎隊非常自律，這都要歸功於宋哥及公司的教導，最讓鄭怡印象深刻的是，有一次小虎隊到電台接受訪問，「正好學校剛剛考完期末，我就問讀建中的蘇有朋，有沒有考試時作過弊？小乖就開玩笑俏皮地說可能有哦！當下看到玻璃對面的宋文善漲紅著臉大發雷霆、指手畫腳，我轉頭看著蘇有朋臉色慘白，我也驚呆了」。

鄭怡正想過去安撫，結果宋文善就激動說：「他們是偶像，是年輕人的榜樣，怎麼可以說作弊？」鄭怡趕緊跟助理說剛才部份剪掉重錄，宋文善才平靜下來，鄭怡再進錄音間安撫嚇壞的蘇有朋，告訴他沒事、沒事。

這事至今仍深印在鄭怡腦海裡，她認為，宋文善忠於自己的工作，「這是我認識的宋文善，有些宣傳告訴我，宋哥就是他們當年學習的對象」，最後，鄭怡不捨說：「一生成就滿滿的宋文善，一路好走」。