「池上春耕野餐節」14日在池上大坡池畔開唱。（攝影翔子提供）

「池上春耕野餐節」14日在池上大坡池畔開唱。（攝影翔子提供）

「池上春耕野餐節」14日在池上大坡池畔開唱。（攝影翔子提供）

「池上春耕野餐節」因疫情停辦2年，今年恢復舉辦14日在池上大坡池畔開唱，由民歌天后鄭怡，以及施孝榮、李明德、殷正洋、王瑞瑜組成的「大叔合唱團」聯手演出，有趣的是，這幾天台東大雨不斷，池上春耕演出前雨勢依舊，沒想到昨下午4點開場前突然放晴還露出藍天，鄭怡開心地說：「更神奇的是當我唱到〈天堂〉，一群白鷺鷥突然從雲端飛起，在層層雲霧中射出一道陽光。」連主持人都忍不住笑稱鄭怡是「九天玄女降落」，彷彿有神奇魔法。

一伙人此行趁演出前一天的彩排空檔，前往池上穀倉藝術館、天堂路、金城武樹及伯朗大道等當地知名景點走走， 鄭怡說：「到了池上彷彿忘了疫情這回事，沒有在台北時步步驚心的壓迫感，但大家仍然小心防疫，提供打過三劑的黃卡 一到民宿就全體快篩，吃飯時是包下一整間餐廳，一人坐一桌，志工準備了池上各種知名菜色，幫大家分配好餐盒。」且此次演出舞台和觀眾座位距離很遠，草地也不開放觀眾席地而坐，保持安全距離。

施孝榮是第一次受邀到池上公開演出，開心表示：「從沒想過能在池上演出，對我來講非常新鮮。」殷正洋認為民歌創作貼近生活，「在稻米之鄉池上演唱民歌時，大家都非常開心，一起唱、一起感受美好記憶及溫暖能量」。李明德恰巧從小生長在東台灣的花蓮，小時候家裡在稻田中央，對田園有一份濃濃的情感，「民歌跟自然美景搭配是很棒的一件事」。