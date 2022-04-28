黃韻玲（左起）、姜育恆及鄭怡開心合照。（台北流行音樂中心提供）

黃韻玲（左）、鄭怡開心合照。（台北流行音樂中心提供）

「音樂怪博士陳志遠特展」昨（27日）在台北流行音樂中心劃下完美句點，歷時4個月的特展吸引無數樂迷朝聖，讓更多人認識了這位出現在千張專輯中、創作數百首歌曲、編曲上萬首的音樂鬼才陳志遠老師。特展最後幾天，黃韻玲不改熱誠、於展出現場不定時導覽解說，「憂鬱王子」姜育恆與「民歌天后」鄭怡也趕在昨最後一天觀展，鄭怡表示已經不是第一次來，但還想趁最後一天再來回味一下她的青春歲月，裡面展出的作品更是讓她回味無窮。

黃韻玲昨親自接待，3位老朋友一見面話當年，鄭怡在現場展出的流行歌曲暢銷排行榜的榜單前拍照留念，笑說正好選到自己冠軍的這週太榮幸。隨後看到姜育恆到來，2人立刻大喊姜哥上前擁抱，黃韻玲、鄭怡異口同聲表示，姜育恆當年就是大家的白馬王子，其他歌手在台下看他唱歌就是會發呆般眼睛離不開他，黃韻玲形容姜育恆歌聲「就是會麻痺你」，只要坐在台下聽他唱歌就會明白他為何那麼受歡迎、太有魅力。鄭怡則透露當年差點因為張艾嘉的戲要跟姜育恆配對演情侶，最後沒演成讓她扼腕到現在。

姜育恆加碼吐露秘辛，當時他與陳志遠老師製作自己的專輯，寫到第9首歌曲時，陳志遠老師因為生病體力無法負荷，但差一首，所以他們就將鍾鎮濤歌曲，把陳志遠老師作曲的〈捨不得〉改寫歌詞與編曲加入專輯中，由姜育恆演唱出自己味道的版本，最終完成《我和我的朋友》這張專輯，也是陳志遠生前參與的最後一張專輯，對姜育恆來說，這段經歷永遠難忘。

繼陳至遠老師特展後，黃韻玲透露台北流行音樂中心11月將舉辦張雨生特展，一直致力將流行音樂創新與傳承的黃韻玲，希望將影響流行音樂各個世代與幕前幕後的傳奇人物讓更多年輕人認識。