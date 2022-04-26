29歲的張育豪，原本在高雄的日本料理店工作，因為疫情關係，他回到台南新市老家，除了幫家裡農場工作，也重拾摺紙愛好，以日本和紙摺出迷你紙鶴耳環，還有方形、三角形、心型變化款，於農產市集擺攤時，大受婆婆媽媽喜愛，賣的成績比賣農產好。
由於對摺紙有興趣，3年前張育豪找來色紙，自己練習摺紙鶴。張育豪的姊姊張郁雅是藝術科班出身，她建議弟弟改用花色繽紛的日本和紙；張育豪愈摺愈有興趣，嘗試縮小尺寸，愈摺愈迷你，5公分大小的和紙，在張育豪的巧手下，變成長寬高約2公分的小巧紙鶴，並加工成耳環。
張育豪的首批紙鶴耳環，在南科管理局園遊會擺攤時大受好評，一位在化妝品公司上班的小姐買回去後，又向張育豪下單10對耳環，要買去送客戶，因此埋下張育豪以此為業的創業夢想。
去年疫情期間，由於餐廳不景氣，張育豪的腳又受傷，他回台南老家休養，又開始積極摺紙，開發方形、三角形、心型等新款，原本1對要花2小時，現在已經進步到1小時。
張育豪說，每個作品配色都是獨一無二，有人喜歡迷你型，也有人喜歡誇張型，他都可以配合，張育豪也會在IG上留下客人帶上耳環開心笑容。
雖然賣耳環收入還比不上一般上班族，但張育豪目前先在家裡農場幫忙，同時成立工作室，如果大家不嫌棄多捧場，他也考慮當成正業，若是有親子們對摺紙有興趣，他也樂意開班授課。
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