張育豪的摺紙作品與耳環。（張育豪提供／劉秀芬台南傳真）

客人帶上與衣服同色系紙鶴耳環。（張育豪提供／劉秀芬台南傳真）

一對耳環要花1小時才能摺好。（張育豪提供／劉秀芬台南傳真）

有的客人喜歡誇張大耳環。（張育豪提供／劉秀芬台南傳真）

方型耳環要用6張紙去配色，同樣很花時間。（張育豪提供／劉秀芬台南傳真）

29歲的張育豪，原本在高雄的日本料理店工作，因為疫情關係，他回到台南新市老家，除了幫家裡農場工作，也重拾摺紙愛好，以日本和紙摺出迷你紙鶴耳環，還有方形、三角形、心型變化款，於農產市集擺攤時，大受婆婆媽媽喜愛，賣的成績比賣農產好。

由於對摺紙有興趣，3年前張育豪找來色紙，自己練習摺紙鶴。張育豪的姊姊張郁雅是藝術科班出身，她建議弟弟改用花色繽紛的日本和紙；張育豪愈摺愈有興趣，嘗試縮小尺寸，愈摺愈迷你，5公分大小的和紙，在張育豪的巧手下，變成長寬高約2公分的小巧紙鶴，並加工成耳環。

張育豪的首批紙鶴耳環，在南科管理局園遊會擺攤時大受好評，一位在化妝品公司上班的小姐買回去後，又向張育豪下單10對耳環，要買去送客戶，因此埋下張育豪以此為業的創業夢想。

去年疫情期間，由於餐廳不景氣，張育豪的腳又受傷，他回台南老家休養，又開始積極摺紙，開發方形、三角形、心型等新款，原本1對要花2小時，現在已經進步到1小時。

張育豪說，每個作品配色都是獨一無二，有人喜歡迷你型，也有人喜歡誇張型，他都可以配合，張育豪也會在IG上留下客人帶上耳環開心笑容。

雖然賣耳環收入還比不上一般上班族，但張育豪目前先在家裡農場幫忙，同時成立工作室，如果大家不嫌棄多捧場，他也考慮當成正業，若是有親子們對摺紙有興趣，他也樂意開班授課。