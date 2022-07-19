曾是香港「小虎隊」成員的男星林立洋(林利)，當年以帥氣外型與迷人嗓音走紅，之後轉往戲劇圈發展，成績也相當亮眼，但無論演藝事業還是感情，林立洋都經歷重大挫折，2019年他與小14歲台籍老婆陳貞均再婚，不料近來兩人頻傳婚變還互撕黑料，昨天女方更發文爆出已答應簽字離婚「雖然給不了你要的！但至少我讓你自由了！」，疑似分手宣言，而在此事曝光後，林立洋也首度發聲。

林立洋人生各方面都飽經波折，曾與模特兒范靜蕙有過一段婚姻，之後又與女友Serena穩交多年並一起做生意，無奈兩人沒能走到最後，林立洋甚至在2017年罹患第二期直腸癌，幸得台籍嫩妻陳貞均陪伴，兩人於2019年結婚，不料才成為夫妻3年，婚姻就觸礁喊卡。

在陳貞均發文認了答應簽字離婚後，林立洋昨天(7/18)也在臉書發文，特別標記了陳貞均的帳號，並寫下：「越想簡單，越不簡單，越不想演戲，卻越像演戲，走著走著就老了。應該明白，我愛巷弄文化」，表示這是他的「大叔日記」，雖然沒直接提及「離婚」二字，但因標記了嫩妻，因此被認為這番話是在回應兩人的感情問題。

林立洋與陳貞均的感情衝突浮上水面的時間點，是去年林母去世、林立洋來到台灣定居之後，夫妻倆屢傳婚變，先是兩人吵架影片曝光，女方痛罵他「騙吃騙住、沒婚禮、沒鑽戒」，而林立洋無奈承認確實為了這類事情多次住酒店，而就在林立洋分享夫妻同框照歡慶結婚3週年的2天後，陳貞均昨天在臉書發文，表示老公突然提了離婚的事情，她的回覆是「我答應你了，明天去簽字」，祝福他未來一切順遂，「雖然給不了你要的！但至少我讓你自由了！謝謝你！來過我的生命裡～我永遠愛你！永遠」。