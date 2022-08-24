43歲創作歌手黃義達，近期驚喜重返螢光幕，登上明星男團真人秀《披荊斬棘》，他一上台就演唱代表作《那女孩對我說》，讓全場陷入滿滿回憶殺，黃義達相隔多年再登上舞台，讓等候他多年的粉絲欣喜若狂，而黃義達也發聲吐重返螢光幕的內心話。

來自新加坡的創作歌手黃義達，2004年在台灣出道後，唱紅《那女孩對我說》、《匿名的寶貝》、《藍天》等歌曲，不過他因憂鬱症纏身，一度剃度出家，消失在演藝圈，不過，黃義達近期則驚喜重返螢光幕，登上明星男團真人秀《披荊斬棘》，他一上台就演唱代表作《那女孩對我說》，讓全場陷入滿滿回憶殺。

黃義達終結神隱登上真人秀。（圖／取材自披荊斬棘微博）

身為創作歌手的黃義達，日前則曬出彈吉他自彈自唱的影片，唱功依舊精湛，他感性說：「那女孩對我說，是你們追憶的青春，也是我最美好的回憶」，吸引網友直喊：「多少人的青春啊」、「淚目了哥哥 8年了 你終於肯營業」、「爆哭，我們都沒有忘記你啊，我們都在等你」，還釣出黃義達親回：「這不是等到了嗎哈」。

黃義達當年以中性外表和具爆發力的歌聲，形成強烈反差，被喻為「男版孫燕姿」爆紅，他2013年發片之後就淡出螢光幕，多從事幕後工作，而黃義達相隔多年後，總算終結神隱登上真人秀，他也積極經營微博、小紅書等社群網站，在網上人氣不俗。