「甜蜜教主」王心凌近日參加大陸綜藝節目《乘風破浪》，首集就以經典成名曲《愛你》掀起一波回憶殺，不僅直衝當日熱搜冠軍，在抖音、B站、快手直播等平台都迅速登上熱榜冠軍，重新憑藉超強實力和回憶殺翻紅；近日她突現身高鐵站，有眼尖網友認出地點，卻已經來不及趕過去，可惜地表示：「錯過大咖姐姐了」。

王心凌日前在社群平台更新近況，寫下：「今日份在路上，忙碌充實」，照片中她一身全黑造型，連口罩都是黑的，短版背心露出兩條手臂和小蠻腰，粉絲們留言狂讚，「怎麼會連背影都那麼正啦」、「好好看啊」、「這麼美是犯規的」、「怎麼一打開IG就看到仙女」、「必須誇獎！明明可以靠顏值的人，還如此的努力工作，凌是我們學習的榜樣！」

有網友發現，即使在烈日下，王心凌的手臂白裡透紅，膚色幾乎和手上的咖啡杯一樣白，紛紛誇讚：「真的好白…」、「皮膚太白了，看起來曬不黑的那種膚色，真好」、「白嫩嫩」、「怎麼會連背影都散發仙女氣息」、「白到發亮那種，太扯」，先前王心凌在四公演出下樓梯時不慎扭傷，她表示「當下我真的崩潰了一下，不是因為受傷很疼， 而是擔心要是無法跳舞，影響到舞台怎麼辦。」王心凌即使受傷也不忘表演，綁著冰袋到練習室和嘉賓們一起訓練，讓粉絲看到直呼心疼。