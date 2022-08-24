女星舒淇出道20多年，在電影方面繳出亮眼成績單，也留下許多經典作品，和馮德倫結婚後人氣依舊居高不下，仍是許多人心目中的女神；近年舒淇除了拍戲外，也受到各大精品青睞，今（24日）一襲低胸黑禮服現身代言品牌活動，前凸後翹S曲線艷壓全場，網一看直呼「美慘了」。

舒淇為了工作時常在兩岸三地飛來飛去，昨（23日）她才在IG興奮表示隔離結束，今晚微博瘋傳她出席代言的寶格麗活動，才揭曉原來她又飛到上海工作；舒淇穿著一襲低胸黑禮服，微卷長髮披肩，脖子戴著該牌的珠寶，優雅又貴氣，整個人氣質滿分。

舒淇出席時尚活動，穿著低胸黑禮服艷壓全場。(圖/ 摘自微博)

現場除了舒淇還有許多大咖藝人，像是章子怡、陳坤、楊洋、趙露思、佟麗婭、吳磊、王麗坤、秦海璐等，但舒淇裝扮立刻在微博瘋傳，許多人被她剛剛好的性感電暈，激動表示「輕輕鬆鬆贏了，艷壓全場」、「舉足輕重的美，她很會」、「美慘了」、「這氣場絕了，風情萬種唯一代表」、「舒淇真的好美，她只是站在那裡，光彷彿就往她身上聚」。