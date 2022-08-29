日本36歲知名女星渡邊杏是資深男星渡邊謙的女兒，2015年和東出昌大結婚後，原本是人人稱羨的螢幕夫妻檔，不料丈夫卻在2020年與女星唐田英里佳爆出婚外情，讓渡邊杏心死離婚獨立撫養3名家人，並打算將帶家人搬離日本移居法國。而近期也開設YouTube頻道與粉絲分享私下生活的她，在近日所更新的影片中除了罕見與爸爸渡邊謙同框外，也罕見提及移居法國一事，引起網友熱烈討論。

渡邊杏自從與腥夫東出昌大離婚後，除了照顧3名家人外也積極投入演藝工作，去年底還開始經營起個人YouTube頻道「杏/anne TOKYO」，與粉絲分享她工作時的模樣以及家庭料理，吸引超過76萬人追蹤，影片觀看次數也為她帶來驚人的收益。

而在昨（28）日更新的影片中，她找來了爸爸渡邊謙一同做料理並公開父女倆之間的真實互動，但沒想到爸爸卻突然問起「你快要去法國了吧」，渡邊杏便索性證實了此消息，鬆口宣布自己將帶著3名家人、2隻愛犬移居法國定居，而目前仍活躍於好萊塢影壇的渡邊謙也相當支持她的決定，甚至要求她每天都要回傳訊息報平安，讓渡邊杏傻眼表示「欸！太多了啦！」不過也承諾會定期與家人分享當地生活，而父女倆自然的互動也使影片公開短短一天就吸引超過280萬人次觀看。

事實上，渡邊杏移居法國的傳言已流傳已久，但她始終未曾出面證實，直到28日才透過影片公開此事，但她手上仍有許多代言及戲劇演出，因此她為何堅持要離開日本又再度引發話題。根據日本媒體《東京體育報》的分析，渡邊杏無論演藝工作多麼忙碌，也要搬去法國的原因，除了前夫東出昌大的負面新聞會影響家人，還得持續讓家人與他見面外，還有大眾對他們母子濃厚的「同情心」，不斷有粉絲向渡邊杏喊話「加油」、「真可憐」，意外對他們造成無形的壓力，渡邊杏也不想以「慘遭丈夫背叛的妻子」形象出現在大眾面前，因此乾脆搬離日本，這樣才能阻斷一切並遠離腥夫。