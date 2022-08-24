部長短路了？台南殺警案震驚社會，凶嫌林信吾外役監逃犯身分引發爭議。總統蔡英文今(24日)指示推動《警械使用條例》加速修法，並要求通盤檢討外役監標準。行政院下午召開記者會，法務部長蔡清祥宣布法務部加速修正《外役監條例》，新增殺警等重大刑案不得列為遴選外役監的標準。至於外役監的管理有無落實，蔡清祥說，我們會深自檢討。PTT鄉民聞訊暴動喊：「邏輯死了嗎」、「殺人都不能好嗎」、「你是天才嗎」。

有關外界高度關切死刑執行的問題，蔡清祥說，有關死刑的執行，目前該執行的都執行了，目前有38名死刑犯，但正聲請憲法審查，由於依法要聲請審查，目前尚未到達到可批准執行死刑的程度。

而談到《外役監條例》相關事宜，行政院發言人羅秉成說，將加速推動修法。蔡清祥則表示，依《外役監條例》現行規定，犯毒品、侵害與脫逃罪，不得遴選為外役監，法務部將修正《外役監條例》，新增殺警等重大刑案不得列為遴選外役監的標準。他也表示，未來受刑人在服刑期間的教化與輔導要加強，經評估適合的人才到外役監。

PTT鄉民暴動了：「現在整個政府都智障吧，問題在殺警的能不能去外役監？」、「罵一下動一下」、「白爛」、「...」、「笑死」、「要殺警才有這個罪耶」、「這什麼鬼邏輯」、「我還以為鄉民反串耶」、「直接取消就好了，監獄不夠多打掉幾個」、「白癡啊？殺警就槍斃啊！還在外役監」、「你是天才嗎」、「笑死，他當初也不是因為殺警才外役監的」、「他真的知道自己在講什麼？」、「說一動只做一動，很法律人」。

還有人酸，「現在哪來的殺警罪」、「那殺平民百姓可以去外役？」、「腳痛醫腳」、「這好笑」、「沒救了，這智商」、「貪污犯就可以」、「重刑犯本來就不能選去外役」、「法律人的邏輯死了嗎」、「智障到不知道該說什麼...」、「殺人罪也不能啊，殺人跟殺警本質上一樣啊」、「殺一般人還真的可以進外役監」、「改成殺人都不能好嗎」、「部長是不是邏輯不好啊？」、「可悲法務部」、「台灣警察有這種官員真是不幸」。