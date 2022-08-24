小英應該道歉！前新竹市長林智堅原參選桃園市長，但既被台大核定論文抄襲撤銷國發所學位後，今(24日)又被中華大學聲明認定碩士論文抄襲。中廣董事長趙少康對此表示，蔡英文、民進黨應為當初抹黑台大、抹黑學倫會、抹黑蘇宏達的惡行，向台大及國人道歉，人民年底也該用選票教訓民進黨。

趙少康今(24日)在臉書發文表示，林智堅從「抄碩士」變「學士」，蔡英文、民進黨應向台大及國人道歉。他指出，林智堅中華大學碩士也被撤銷，不只證明林智堅就是「抄人」，更證明台灣大學當時確實秉公處理，沒有受到政治力影響，但蔡英文直到林智堅退選時還在力挺「智堅戰清白」，甚至在林智堅退選前夕，蔡英文依然要全黨力挺林智堅，讓民進黨不惜槓上台大、槓上學術界，往台大潑髒水，只為「全黨護一人」。

他說，如今，真相水落石出，民進黨全體應向當初抹黑台大、抹黑學倫會、抹黑蘇宏達的惡行，向所有人致歉，蔡英文也應該為自己無理為林智堅惡行背書、甚至想為他漂白，向國人道歉。

趙少康強調，從論文門可以看出，民進黨就是一個「只有顏色、沒有是非」的政黨，這樣的政黨，如果再繼續執政，人民一定沒有好日子過，今年年底，一定要用選票給這個欺騙全民、沒有是非的政黨一個教訓！

網友表示：「他不是只有高中的畢業證書嗎？」、「不對的事情要趕緊懺悔，該道歉的還是要道歉」、「沒錯，再讓他們這群不知廉恥的人執政，台灣人真的可悲，王世堅說得沒錯，要有是非」、「蔡英文已經不是萬能了，總是有些正義人士打破藩籬做出正確的決定！毀壞總在驕傲中敗走！相信不久之後就可以看得到民進黨的退敗」、「但願選民清醒的變多了」、「下一站，新竹棒球場！」、「加油，人民眼睛是雪亮的」。