年底九合一選舉昨天起登記，民眾黨苗栗縣4位縣議員、7位代表參選人30日聯合登記，參選縣長到底的苗栗議長鍾東錦也前往領表巧遇到民眾黨參選人，鍾東錦則對民眾黨喊話，盼藍白合作，助他年底縣長勝選。

民眾黨秘書長謝立功、民眾黨立法黨團總召邱臣遠、民眾黨苗栗縣黨部榮譽主委馮啟彥與柯文哲爸媽等人，帶領苗栗縣議員參選人楊喬安、林志學、謝端容、傅郁揚，及各參選人與黨部幹部共同前往登記。

民眾黨一行人在宣達參選理念時，剛好遇到正在領表的鍾東錦，馮啟彥則邀約鍾一起造勢。鍾東錦說，根據各大民調數據，民眾黨在苗栗縣是穩定成長，短時間內能夠爭取縣民認同相當不容易，他也預祝各參選人旗開得勝。

鍾東錦表示，他今天來領表，過幾天也要登記參選縣長，他希望可以從國民黨小黨員，變成國民黨的大兵，現在民進黨連打疫苗都要封存30年，是天大笑話，所以他還是認為藍白要合作，一起對抗野蠻的綠營執政黨，台灣才會有機會。

他也不忘讚賞兼任民眾黨主席的台北市長柯文哲，鍾說，柯文哲講話誠懇實在，也一種特殊的魅力，獲得很多鄉親認同，柯媽媽之前上節目也說得一口溜的客家話，相信柯媽媽會是客家吸票機。

鍾東錦說，民眾黨在苗栗沒有推出縣長參選人，因此他希望這此也爭取民眾黨的認同，盼一起跟他打贏縣長一仗。