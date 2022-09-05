民進黨苗栗縣長參選人徐定禎5日與客家委員會主委楊長鎮，參訪苗栗多位青年創業家。（徐定禎競選團隊提供／李京昇苗栗傳真）

民進黨苗栗縣長參選人徐定禎5日與客家委員會主委楊長鎮，參訪苗栗多位青年創業家，徐定禎也提出「青創政策3大升級」，希望讓更多青年朋友返鄉創業。

徐定禎指出，苗栗縣有53萬人，20到45歲的青年人口就佔了總人口數35.5％，這幾年在苗栗有更多青年朋友返回家鄉，投入創業、從事農業或服務行業，帶給苗栗很多力量苗栗在台中和新竹科技城市之間，如何讓年輕人願意留在苗栗、留在家鄉打拚生活，成為苗栗縣府應重視並著手推動的青創發展議題。

徐定禎提出「青創政策3大升級」，包括支持升級、基地升級以及合作升級，要給後生更多創業支持，首要是「成立青年創業基金」，以此基金做基礎提供青創夥伴創業資源，讓青年朋友在創業之初擁有最基礎的生活所需，安心創業、安心發展。

第2基地升級，持續推動苗栗青創基地，盤點閒置空間供青年創業使用、減輕空間租賃負擔，每年也要促成百件青創案例，為青創基地爭取更多曝光、讓基地蓬勃發展充滿活力。

第3合作升級則是建立媒合平台，升級青年與在地產業官學合作。徐定禎指出，地方政府必須擔負起平台的角色，做青年朋友的靠山，加強青年與在地產業、官方及在地學校的合作，特別是苗栗縣豐富的農特產品，也可以透過媒合增加行銷吸引力。

徐定禎說，升級青年與在地產業官學合作，提供就業與實習機會，持續養成新創人才，也要媒合在地企業資金，共同做新創的的天使。徐定禎也承諾，當選後一定會和中央一起攜手，活絡地方經濟、完善青年創業環境。