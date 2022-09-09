苗栗縣長選情三角督態勢明確，有綠營人士分析指出，在國民黨開除議長鍾東錦黨籍後，陸續有藍營基層歸隊，但淺藍支持者多半還抱持觀望態度，對民進黨縣長參選人徐定禎來說是必須爭取的票源。徐定禎也已號召民進黨參選人組成苗栗隊，鎖定各區基層組織說明政策，讓選民找得到人。

地方綠營操盤手指出，地方有深藍支持者覺得國民黨制定鍾東錦條款，是為挺鍾參選人開巧門，因此認為中央黨部沒有發揮約束力，要求民意代表參選人全力支持謝福弘，導致部分深藍基層支持不下去。綠營操盤手認為，這些都是民進黨可以試圖爭取的選票，因此綠營規畫勤辦政策說明會，用論述拉攏不分黨派的支持者。

熟悉藍營的組織人士則認為，在國民黨中央開鍘鍾東錦黨籍後，陸續有藍營基層歸隊，但是淺藍支持者多抱持觀望態度，如果徐定禎繼續猛攻下去，可能有部分重視政策的淺藍支持者會鬆動。過去藍營在苗栗長期依賴組織動員，不擅長打論述和空戰，如今基層分裂，必須要想辦法透過其他方式彌補。

根據目前說明會現場的狀況觀察，每一場的民眾都相當熱絡，徐定禎的客語演說魅力極佳，聽眾不時被逗得哈哈大笑。徐定禎陣營的目標是在選前舉辦3百場政策說明會，目前已在各鄉鎮舉辦40場的政策說明會，接下來會提高強度到1天舉辦大約3場。綠營幕僚表示，「人再少、地再遠，說明會都要辦下去。」