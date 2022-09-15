民進黨新北市議員參選人黃淑君接獲新北市智障者家長協會反映，直到去年為止，協會的孩子都還能到板橋區八德、永安、福德、公兒二公園、民族綠地等五處公園進行清掃，並透過工作逐步適應社會；然而今年起，因協會孩子們不堪全年無休的清掃，也無力再負擔100多萬的人事費用，因此宣告放棄，不再承接新北市府勞務合約。板橋區公所說明，合約中未規定每天出勤人數，僅要求環境達到清潔即可。

黃淑君表示，該勞務合約為1年期，要求孩子得「365天不休息」日日到現場清掃，乍聽之下，根本就是「不平等條約」，導致協會的孩子因為身心不堪負荷，在執行上產生困難，協會還得另外花錢聘雇人力支援清掃。新北市府這項勞務合約，本來是希望可以訓練孩子，透過勞動熟悉社會運作，最後反而讓孩子置身身心俱疲的危險之中。

黃淑君說，這群孩子本來就是社會弱勢，亟需大眾關心及政府支持。然新北市府帶頭「欺壓」弱勢，在這樣全年無休的不合理要求之下，讓協會根本無力執行該項工作，良善立意簡直本末倒置，只為圖「反正清掃工作有人完成就好」之便，完全忽視身障者的權益。

黃淑君表示，她每天到公園掃街時，常被民眾詢問「孩子怎麼消失了？」深入調查才發現市府的「不平等條約」，是如此地壓迫這群「慢飛天使」的工作權利。

新北市智障者家長協會總幹事林秀英表示，孩子們屢屢向她詢問「什麼時候才能繼續回公園呢？」，然而，全年無休的勞務要求，不只孩子體力吃不消，加上帶孩子外出，也需要增聘一定比例的社工協助，但現今社工訓練十分困難，人力也相當吃緊，協會實在無力負擔額外的人事成本，雖然孩子意願高昂，她也僅能忍痛放棄續約。

黃淑君嚴正聲明，希望侯友宜市長從「心」出發，真正地體貼與照顧社會弱勢。因為細看該合約條件，就連一般人都很難成執行，更遑論這群特別的孩子。希望侯市府能儘快重視此一問題，讓這群慢飛天使，能夠有機會，繼續回到公園，為板橋環境貢獻己力。

板橋區公所表示，新北市智障者家長協會於新北市升格前開始承攬本所公園環境清潔服務，由於公園為市民活動、遊憩中心，每日聚集相當多的民眾活動，造成髒亂、汙染等情形，確有每日清潔必要性，於合約中未規定每天出勤人數，僅要求環境達到清潔即可。今年起新北市智障者家長協會不再承攬公園清潔維護，因此公所將區域公園清潔納入各區清潔採購案辦理，但如該協會仍有意願承攬清潔維護事宜，公所將予以協助。