蘇澳漁民自主發起「為生存 護漁權」海上保釣屆滿10周年，釣魚台教育協會、宜蘭縣漁民權益協會以及數十個共同連署團體，9月25日將群聚日本台灣交流協會前進行抗議活動，要求日本政府停止在釣魚台列嶼海域對我漁船之侵擾行為，並收回有關釣魚台列嶼之不實言論。

我國傳統漁場釣魚台海域在美日私相授受之下，遭日本侵占已逾半世紀。半世紀間，台灣漁民在這片西太平洋的自家漁場中，屢遭日本船艦驅趕、扣押、勒贖，相關侵擾行徑與竊佔圖謀，迄今未休。

面對主權、漁權受到日本雙重壓迫的處境，保釣團體直言，台灣執政黨毫無實質作為，在教育與外交方面，立場軟弱、默不吭聲，甚至是自我矮化，亦引發為釣魚台主權、漁權打拼了大半輩子的漁民與老保釣的憂患意識。

保釣團體指出，在9月25日的抗議活動中，將有來自全台各地的漁民，以及老保釣們現身說法，並將遞交抗議信函給日方代表；此外，他們也會公布各立院黨團針對課綱與教科書中釣魚台主權教育問題的回應。