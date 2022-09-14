違紀選苗栗縣長的國民黨籍苗栗縣議長鍾東錦，上周遭考紀會決議開除黨籍。國民黨中常會今通過考紀會決議，正式開鍘。此外，違紀選台北市議員的中央委員徐正文也一併遭開除黨籍，違紀選花蓮縣議員的花蓮市長魏嘉賢則遭撤銷黨籍。

國民黨文傳會主委洪孟楷表示，中常會今天無異議通過上周考紀會通過的22位黨員考紀案，並立即生效；九合一選舉只剩70多天，盼所有黨員都以最樂觀積極態度，爭取台灣民眾對國民黨的信賴，集中選票支持黨提名參選人贏得勝選。

中常會今考紀會昨共處理22件黨紀處分案，其中9人遭開除黨籍，13人遭撤銷黨籍。依規定，遭開除黨籍黨員須開除6年後才能申請回復黨籍，遭撤銷黨籍黨員則要撤銷3年後才能申請回復黨籍。

遭開除黨籍9人，除鍾東錦與徐正文外，還有違紀選花蓮縣鳳林鎮長的鳯林鎮代會主席林建平、違紀選彰化市長的前彰化縣議員張東正、違紀選嘉義市長的黨員陳泰山與鎮山宮前主委黃紹聰、國民黨花蓮縣吉安鄉黨部前主委邱永雙，以及加入民進黨的黨員黃振榮，當選民進黨代表的黨員孫立君。

對於鍾東錦與徐正文都揚言將提告捍衛黨籍。黨務人士回應，兩人未獲黨提名卻自行登記參選公職，違紀參選事實明確，不擔心挨告。

至於表態相挺鍾東錦的具國民黨籍的苗栗縣議員、參選人是否懲處？國民黨考紀會主委李貴敏說，後續尊重地方黨部判定是否有違紀，再做議處。

而就黨籍苗栗縣長徐耀昌與立委陳超明兩人妻子幫鍾東錦站台，是否需連帶黨紀處分？李貴敏說，考紀處分是針對黨員個人違反黨紀行為做出處分，所以是否處分徐妻與陳妻前提是兩人是否是國民黨員。

李貴敏表示，若徐耀昌與陳超明妻子為國民黨黨員，而地方黨部又認定輔選行為已違反黨紀，並成案做出建議，考紀會就會受理、議處。

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