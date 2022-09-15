桃園市長選戰「四腳督」戰況激烈，今天所有參選人不約而同至桃園市產業總工會理事會拜訪，民進黨桃園市長參選人鄭運鵬認為，拜訪工會、提出政見，這才是正面的選舉方式。另談及「堅下鵬上」後有民調顯示，國民黨桃園市長參選人張善政微幅領先，對此鄭運鵬說，民調領先就當成激勵，民調落後會警惕更加努力。

鄭運鵬表示，桃園是台灣製造業龍頭城市，其他參選人也選擇3大勞工工會拜訪說明，拜訪工會是有必要的，其他參選人也來拜訪說明政策，這是負責任、正面的市長選舉方式。

鄭運鵬提出2點勞工政策，包括勞工權益再進化、多元族群創業計畫，勞工權益再進化像是二度就業、中高齡、女性、身心障礙、原住民等若要再就業會較為困難，未來會加強輔導，此外更要協助最弱勢的特殊族群，比如說沒有行動電話或孤獨一人等，要透過各種方式照顧到每個弱勢勞工。

鄭運鵬指出，桃園市長鄭文燦現已推出許多豐富的青創、地方創生計畫，多元族群創業計畫是想透過自媒體培養民眾創業，舉例來說，現在的鐘錶業雖已式微，但若開設修鐘錶的線上課程，一定有很多人喜歡，要用自媒體鼓勵民眾創業。

提到有民調顯示，張善政目前以40.39％微幅領先鄭運鵬的38.18％。鄭運鵬回應，各個媒體、機關所做的民調都會尊重，這1個月的努力、跟在地議員的互相協助，民調一定是有拉近甚至超前，團隊都非常有信心，這表示市民的溝通、拜訪、提出的政策慢慢有收到正面的回應跟效果，會維持步調繼續努力，即便民調若有擴大領先也不會休息，反之若有落後的部分則會作為警惕。