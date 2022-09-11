民眾黨在苗栗縣推派4位縣議員、7位代表參選人，黨主席、台北市長柯文哲11日到苗栗為黨內各參選人站台，參選到底的苗栗縣議長鍾東錦也到場同台，藍白2次「巧遇」讓雙方合作再成話題，對於鍾東錦徵詢支持，柯文哲表示，他與人為善，還是得先「交往」看看，不可能馬上說支持誰。

柯文哲在民眾黨苗栗縣黨部榮譽主委馮啟彥、國民黨立委陳超明與民眾黨苗栗縣各參選人陪同下參拜，鍾東錦也帶著夫人陳美琦、女兒鍾可可，前往竹南鎮龍鳳宮參拜，並等待柯文哲到來，鍾東錦說，女兒是柯粉，他這次攜家帶眷是想讓女兒一睹柯市長風采，並讓女兒跟柯簽書合照，也希望雙方市政、縣政交流。

鍾東錦與柯文哲碰面後交流政策，鍾表示，為了與世界潮流接軌，對於未來苗栗縣的規畫，他提出3項國際發展，分別是國際慢城、國際慢魚運動以及國際智慧城市，其中智慧城市部分，台北市已啟動多年，並獲得洛桑管理學院評選為智慧城市全球第4名、亞洲第2名的佳績，代表台北市政府已經把智慧科技充分應用在服務市民的領域中，因此特別要向柯文哲請教。

柯文哲則回應，E化政府講的就是要公開透明，讓民眾可以參與市政討論與規畫，這樣的觀念最好從小扎根，建議未來苗栗縣政府可以利用「台北酷課雲」系統，在後疫情時代，即便停課也可以透過雲端網路學習，他也建議苗縣只需要建置好硬體設備，再搭配台北市現行的軟體系統，就能把把數位化系統建立起來。

而民眾黨在苗栗未推派縣長人選，鍾東錦有意尋求支持，對此，柯文哲先稱，他任用官員不喜歡有負債的人，因為會影響施政效率，最好有企業家等背景，才能沒有後顧之憂去推行政策。

柯文哲表示，過去雙方沒有太多交流，但對方來請託，他都以和為善，還是得先「交往」看看，不可能馬上說支持誰，他會各方比較，看誰較有合作可能性，才會去支持。

至於鍾東錦因違紀參選被開除黨籍、地方議員也可能面臨違紀輔選等問題，柯文哲被問到民眾黨是否會廣邀他們入黨，柯則指出，這些都言之過早，他認為民眾黨現在目標是做好自己本分，努力在年底選戰勝出比較要緊。

鍾東錦說，民眾黨在苗栗縣沒有推派縣長人選，他當然盼望爭取民眾黨認同，他認為國民黨內的人未必也會支持國民黨，民進黨也不一定就一定支持民進黨，今天即便是時代力量、綠營有意跟他合作，他自然都是樂觀其成。