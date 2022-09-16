台灣民意基金會今公布最新民調，台灣人的政黨支持傾向22.4％支持民進黨、15.4％國民黨、20.9％民眾黨；與上月相較，民進黨支持度重挫7.8個百分點，民眾黨激增7.5個百分點，且只落後民進黨1.5個百分點，成為第二大黨。

台灣民意基金會董事長游盈隆表示，民進黨支持度陷入空前最低迷狀態，原有支持者紛紛轉向支持時代力量和台灣基進，甚至投向台灣民眾黨。綠仍明顯大於藍，但民進黨已經處在2016年蔡英文上台以來政黨支持度最低的時刻。

年底選舉逼近，民眾政黨傾向出現巨大變化，支持者開始選邊站，時代力量及台灣基進支持度大幅向上攀升，整個結構仍是綠大於藍，中間選民相較上個月下滑8.4個百分點。

民調顯示，所有政黨中，最支持的是哪一個政黨，22.4％民進黨、15.4％國民黨、20.9％民眾黨、6.4％時代力量、5.9％台灣基進、1.5％其他政黨合計，25.5％沒特別支持哪一個政黨，2％不知道、拒答。

與上個月相比，台灣人政黨支持傾向已發生巨大的變化。執政的民進黨支持度重挫7.8個百分點，仍居國內第一大黨；民眾黨支持度激增 7.5個百分點，再度超車國民黨， 且只落後民進黨1.5個百分點。

國民黨支持度略減1.1個百分點，淪為第三大黨，時代力量上升4.3個百分點，台灣基上升4.6個百分點，兩小黨支持度呈現多倍數增長，中性選民下滑8.4個百分點。

游盈隆說，進一步的分析，民進黨自今年7月至今兩個月，民意支持度重挫11.8個百分點，幾近崩盤，顯然事出有因。尤其9月到現在，支持度只剩22.4％，比2018年9月同期支持度24.7％還低，並創下2016 年7月以來最低紀錄。這對即將到來的2022九合一地方選舉必然造成重大衝擊。

至於國民黨，他說，兩個月民意支持度沒有明顯變化，都維持在15％上下。對一個擁有38席立委，兩都12縣市長，及數百位地方民意代表的台灣最大反對黨，這樣的民意支持度無疑是一 個嚴重警訊，尤其在地方大選年。國民黨籍候選人為求勝選很可能將積極轉向尋求中 性選民的支持。

民眾黨部分，游盈隆說，過去兩個民意支持度平均14.15％，2022 年1到8月政黨平均支持度13.55％，如今9月一飛沖天到20.9％，創下歷史新高，頗有鯉魚躍龍門的氣勢。這會讓人對該黨 2022台北市、桃園市和新竹市等三地選情出現新的想像。不 過，民眾黨支持度來去如風的一貫風格，這種難得一見的支持度會不會只是曇花一 現？

至於時代力量及台灣基進，他說，支持度大躍升，對該黨選情當然是有幫助的。

游盈隆指出，2022九合一地方選舉已經起跑，全國性民調顯示藍綠基本盤目前是1： 2.17，綠大於藍約2.17倍；值得注意的是，綠雖大於藍 2.17 倍，但民進黨支持度陷入空前最低迷狀態。

他表示，有證據顯示，20-54 歲選民中，民眾黨已經全面碾壓民進黨，民進黨只有在60歲以上選民中擁有絕對優勢，因為許多原先支持民進黨的大量年輕選民集體出走，轉支持時代力量和台灣基進，甚至 連民眾黨都受益。