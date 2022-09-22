民進黨桃園市長參選人鄭運鵬今預告，未來會安排全台灣各地的民意代表來幫忙。（蔡明亘攝）

民進黨桃園市長參選人鄭運鵬今早前往楊梅埔心市場，在立委林楚茵、黃世杰與湯蕙禎等人陪同下掃街。鄭運鵬表示，今把立院黨團記者會的規格帶到楊梅，未來全台灣各地的民意代表都會陸續來輔選，大家都在排隊喊說「何時輪到我」，希望能快來桃園幫忙。

繼昨日立委林靜儀來站台後，今換林楚茵上陣輔選，鄭運鵬表示，過去黃世杰與林楚茵幾乎每天陪著他在立院開記者會，今把黨團記者會的規格帶來楊梅，讓市場裡的鄉親看見常出現在新聞裡的人物，不僅新鮮也很有親切感。

鄭運鵬預告，未來會安排全台灣各地的民意代表來桃園幫忙，過去在黨團服務時和許多人培養出革命情感，有許多立委和其他縣市的議員，都紛紛排隊喊說「什麼時候輪到我」，盼能盡快來桃園幫他站台、與桃園市民認識。

林楚茵也提到，身為鄭運鵬的立院好朋友，父母退休後成為桃園市民，她也算是桃園女兒，回娘家來相挺鄭。對於鄭跑行程跑到聲音沙啞，她也送上膨大海與枇杷膏為其打氣。