選舉越迫近，民進黨主席蔡英文的輔選行程越忙，她搭乘總統專機四處喊「凍蒜」，但輔選效果大不如昔，種種誤失已重挫民進黨選情。另一方面，蔡英文總統的治國心力備受輔選干擾，不僅投入的時間短少了，經常予人心不在焉之感，更嚴重的是，選舉考量壓倒一切，政治幾已淪為民進黨的選舉機器。

前一陣子，綠營集中炮火辯護疫苗採購不力的問題上，上下一體對慈濟發出猛烈炮火攻擊，由於激起民眾強烈反感，蔡英文主席日前趁視察花東災情之便，拜訪證嚴法師。她既是國家領導人，又是執政黨主席，這回拜訪上人，起心動念究竟是總統的高度還是主席的思維？如果基於總統身分，她應該為自己在疫苗採購上的失能表現向慈濟感謝，如果不是慈濟協同郭台銘、台積電捐贈疫苗，政府防疫不力的惡劣表現就更加顯明了；如果她是基於黨主席的思維而去，就應該向上人真摯道歉，因為善行滿天下的慈濟也備受綠營人士與政府惡言惡語攻擊，而她竟未發出任何不豫之言。

蔡英文的總統身分越來越淡化，黨主席的色彩越來越濃厚，所思所行越來越是從黨的視角出發。站在總統的立場，台大學術審定會判定林智堅抄襲，她就應告誡任何學子不得有此行徑，而不是從政黨選舉的考量出發，下令全黨力挺。花東發生震災，如果縣長是同黨的林智堅或是陳其邁，她會冷血而粗忽地只讀稿而不關心垂詢嗎？她會將輔選行程的重要性優先於勘災嗎？她的行政院長蘇貞昌黨高於國的偏倚表現得更加明目張膽。他到花蓮勘災，行程完全不與縣府協調，抵達前十分鐘才要求從玉里改到花蓮，縣長與立委遠在90公里外，民進黨花蓮縣長參選人谷辣斯·尤達卡施施然與院長一起勘災，一切唯黨是尚。

最近幾樁大事，蔡英文的反應顯得無心也無力，直到惡評湧起，她才在民進黨內部會議上略加陳述。通傳會研擬「數位中介服務法草案」由來已久，嚴重侵犯言論自由，輿論期期以為不可，她置若罔聞，直到行政踩煞車，她才在民進黨內表示「溝通不足」，強調民進黨維護言論自由的立場。她為何不以總統的高度宣達政府確保言論自由的堅定立場，而不是事情告一段落後才為黨發言止損？柬埔寨詐騙案、暴徒殺警案是何其重大的事件，她的冷漠態度備受批評，有失總統起碼的應然表現，而她發表談話的場合都是民進黨中常會，難道只是在為民進黨的選情補破網？

蔡英文的總統角色不斷弱化，關鍵原因在於她的黨主席角色不斷強化，一長一消之間，基於政黨利益的思維越來越取得主導地位，政府的政策考量、資源分配、政務執行越來越向民進黨傾斜，更加淪為民進黨的選舉機器，導致政府執政機能的退化，而使政府更加失能了。

民進黨挾持政府順從民進黨的黨略與黨利，蔡英文將執政黨的利益凌駕於國家利益之上，而民進黨為了追求勝選目標而不擇手段，不惜踐踏是非善惡原則，並且將諸多失德的惡行滲透進政府的施政作為上。在一個失德的主席與失能的總統領導之下，台灣的政事日益偏倚而趨於廢弛，政風越加污濁而趨於敗壞。

民進黨一貫不擇手段地運用不道德選舉手段，為了勝選，一切都可為。由於選舉的價值被無限放大，勝選成為最高道德，凌駕其他一切事情之上，於是不但選舉期間成為道德假期，政府領域的政治道德也被虛無化。顯而易見的是，蔡英文和民進黨受勝選至上思維的綑綁，導致政治道德的虛無化病態越來越嚴重，越到選舉季節，這樣的病症越嚴重。唯有蔡英文從失德的黨主席掙脫出來，做為總統的失能表現才可能歇止。

（作者為資深媒體人）

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