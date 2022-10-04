一般戰爭，在砲火橫飛下，是人命血肉模糊。選戰看似和平，但邏輯跟戰爭一樣。一樣需要大量金錢，只不過，攻打的是人心。佔領的一樣是領土，收割的一樣是權力。

在台灣要掌權，當然要透過選舉選上個位子。要當選，要有選票。選舉就是戰爭。要打贏，拿到選票，得有錢，還要有操控選民感受與認知的能力。

所以，選舉的戰場，就在媒體跟網路。透過媒體跟網路操縱人心，其中，用媒體引爆，用網路擴散。

最近傳出有線電視系統業者，紛紛向NCC提出，要把55台這個黃金地段，從TVBS轉給鏡電視。輿論大譁。認為這是當局在控制頻道。更何況之前還有我的節目被下架，跟中天被被撤執照的事。

不過控制媒體的方法，當然遠遠不只控制頻道位置跟執照。執照跟頻道位置，用來奠定媒體的身價。銀子，則是最直接及時的犒賞。

各個部會跟縣市，都有大筆公關跟廣告費。也要推廣政策，辦各種活動。這裡頭，每一樣事，都外包。有的直接外包給媒體。有的可能外包給公關公司或是廣告公司。但第三方還是要買媒體時間，所以轉一個手，媒體還是可以拿到錢。從公開的標案資訊，還不太容易看出來，是那些媒體拿到錢。

可是，關鍵在於，不是自己人，就不容易拿到標案。拿到標案以後，投放的媒體，配合的媒體，也是關係良好的媒體。甚至有的標案，內容可以直接綁定政論節目跟新聞。所以觀眾在看政論節目跟新聞的時候，根本不知道自己看的，其實是廣告。

有的名嘴，甚至自己開公關公司接標案，也跟媒體合作，參與議題設定。媒體露出以後，再進一步做網路擴散。這時候，各式網軍開始引爆議題，製造聲量。要進攻的，要自保的，熱鬧非凡。背後金流湧動。

我們如果觀察執政的差別，很清楚看到，陳水扁跟蔡英文時代，藍綠媒體拿到的廣告費比較平均。甚至聞得到，馬政府隱隱在討好綠媒的味道。但陳水扁跟蔡英文，就很直白不客氣。不但公關跟廣告費藍綠差異很大。陳水扁時代威脅要關掉TVBS。蔡英文是直接關掉我的節目，然後撤掉中天執照。

這樣，言論市場當然就不是自由競爭，而是甕中之鱉。完全可以用政治力量，培植媒體跟政論節目。收視不好?沒問題，養個幾年，收視習慣就會建立。收視好的節目，違逆我，那就撤廣告，甚至下架。

一些媒體，做當局門神，看上的，其實不在於這些廣告跟公關的小錢。目標是用媒體作平台，培植自己的政治勢力。隨便讓一些政客曝光，讓他們當選甚至成為大咖政客，好做自己的門神。厲害的媒體，甚至是政黨的重要派系。這些媒體，在各縣市大舉獵地。

他們可以提前知道都市計畫的走向，甚至可以用媒體干預都市計畫。所以，房地產生意所向披靡。畢竟，地皮才是最大筆的錢，那可是幾百億幾百億的利潤。媒體只是武器，是生意上必備的打手跟看門狗。表面上，還看不吃利益衝突呢。因為做打手的是媒體，炒地皮的是老闆。你如何證明老闆成功炒地皮，跟媒體有關?

媒體作為平台，除了養政客，還可以豢養名嘴跟網紅網軍。這樣，就完成言論跟權力的閉環管理。

所以，藍綠不只是意識形態。背後是巨大的利益。利益網交叉著政治與人脈，一般人根本看不懂。

一夕之間，真正挑戰台獨的聲音，銷聲匿跡。表面上，台灣媒體熱熱鬧鬧。但是親美友日，非常一致。互相攻防的，只剩下政客的選舉利害關係。選戰變成連續劇，變成敵我攻防。再清楚明白的事實，只要是我不喜歡的陣營說的，那就是抹黑造謠。這樣的結果，其實攻防雙方都高興。因為自己幹了再噁的事，都有啦啦隊幫自己吆喝。所以大家都不希望選民清醒。

因為，台灣已經沒有是非。只有生意。（作者為作家）

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