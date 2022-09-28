立委陳椒華昨（27）日質詢行政院長蘇貞昌時，公布了3段音檔，指出時任鏡電視董事長裴偉自曝關說過程，內容包括蘇貞昌要求NCC主委陳耀祥盡快幫鏡電視拿到執照等；蘇貞昌對此一一駁斥，並表示無法確認音檔是不是裴偉的聲音。陳椒華今引述鏡電視前董事長陳建平的聲明表示，他證實了錄音的真實性，確定發言者是裴偉，再度要求蔡英文總統及蘇貞昌應出面說明白。

針對陳椒華昨揭露的3段錄音，陳建平證實，他也有接獲吹哨者提供的完整音檔，的確是他本人當天以董事長身份擔任主席股東會完整經過，內容也有各與會股東發言，未來因應各種法定程序需要，他也願意依令提出該完整音檔予相關權責機關。

陳椒華表示，昨天在蘇貞昌院長施政報告總質詢上，放了鏡周刊社長、鏡電視大股東裴偉發言的三段錄音，蘇院長當場表示不清楚錄音是否是裴偉的聲音，不熟無法判斷，也有部分媒體及網軍在帶輿論風向，「不是股東會上的發言」、「內容遭剪接」等語塵囂而上。

陳椒華說，事實跟證據在如此清楚的狀況下，不會因為他們這些未經查證的言論而有所動搖。是不是裴偉的聲音、是不是股東會上發言、有無遭剪接，只要找當日在場的鏡電視大股東詢問就可知，畢竟事實就存在那裡。迄今為止，當事人裴偉持續神隱，不敢出來面對。

陳椒華引述陳建平的聲明表示，陳建平是當日股東會的主席，事實是什麼，誰發言了什麼，他非常清楚。然而，鏡電視昨日竟還避重就輕「110年12月17日股東臨時會，並無時代力量立法委員陳椒華指涉的討論內容」。

陳椒華要問鏡電視三個問題：1. 播放音檔是不是裴偉的發言？2. 是不是在110年12月17日股東臨時會上？3. 現場是不是還有其他股東參與討論？

陳椒華痛批，鏡電視高層不斷欺騙社會，同時也重申，不會畏懼興訟提告的恐嚇，「更不會因此退縮！歡迎來告！」

陳椒華認為，當全體國人都在關注此事的當下，蔡英文總統及蘇貞昌不應該再消極應對，請趕快出面說清楚、講明白。