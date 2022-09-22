國民黨今天舉行立法實務研討會，並進行黨團書記長交接。國民黨祕書長黃健庭表示，本會期將審查史上最高額，總計2.7兆的中央政府總預算，一定要嚴格審查，另外包括疫苗採購黑箱、政治力介入選舉等，都要持續追查並追究責任。

黃健庭說，明年編列防疫經費高達845億，增加658億，但現在邊境不是要開放了嗎？疫情也明顯趨緩了，怎麼還編高接近兩百億，是不是經費要用來為2024大選綁樁？要做好嚴格審查，陳時中疫苗買得慢、買的貴，還把採購合約列為三十年機密，變成黑箱，掩蓋不法行為。

黃健庭也提到，數位發展部連政策方向跟業務都說不清楚，就要編列217億預算，還要大量使用非公務員資格在編制中，過去民進黨多少黨工側翼寄生政府部門，監督文官，惡例還在，數位發展部要就想用政府公帑讓網軍洗白。

年底選舉即將舉行，黃健庭也指出，從論文門到民進黨抹黑張善政，都可以看到官員介入，看到國安局長陳明通護航林智堅論文，看到農委會主委陳吉仲配合民進黨成為打手，官員介入選舉都要靠立法院監督。