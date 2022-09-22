前立委郭正亮。（資料照片）

前立委郭正亮今（22）日在中天電視《大新聞大爆掛》指出，因為1450所引起的反彈，造成原本支持黃珊珊的深藍流到蔣萬安，因為他們絕對不要讓陳時中當選，這種轉向就開始出現。郭強調，綠營已經管不了網軍了，例如說慈濟是「中共自己人」，「我真是嚇呆了」！

郭正亮認為，民進黨1450側翼很多時候變成豬隊友，他們已不討論是非了，對他們有利的就猛打，但對於是否對自己有利？卻是連判斷能力都沒有了！所以就一番亂打。

郭正亮也說，民眾黨的候選人包括黃珊珊、高虹安，比較不習慣這種「泥巴戰」，柯粉網軍很明顯沒有幫高虹安打仗，可是打選戰，不介入的話，聲量就下降，這是無奈之處。

郭正亮指出，國民黨比較熟悉這種套路，也就是一定要參戰，不參戰就會失分，「因為我最近看到的民調，對黃珊珊都不太好，我認為就是因為她的聲量下降」，因為1450所引起的反彈，造成原本支持黃珊珊的深藍流到蔣萬安，因為他們絕對不要讓陳時中當選，這種轉向就開始出現。

新竹部分，今天美麗島民調，高虹安明顯是第一名。郭正亮認為，林耕仁不能只看民調，因為他是五任的議員，當了20年，還是黨團書記長，在新竹辦過萬人宴，組織實力驚人。而高虹安民調明顯領先，基本上是空軍，所以綠營認為把高虹安空軍打死，他的民調就會掉下來。

郭正亮強調，綠營已經管不了網軍，沒有人能控管，最後會傷到自己，例如說慈濟是「中共自己人」，「我真是嚇呆了」，竟然講出這種話！