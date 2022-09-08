俗話說「行行出狀元」，只要找到適合自己的路，飛黃騰達便不再是遙不可及的夢想，對此命理專欄《旺好運》分享，12生肖在工作上的最大優勢，其中生肖鼠頭腦好，懂得挖掘商機，若自行創業當老闆，必能賺進大把鈔票；生肖雞有理財頭腦，如果願意在守財方面下點功夫，成為有錢人絕不是問題。

【生肖鼠】

生肖鼠頭腦好，懂得挖掘商機，他們也很清楚自己的優勢在哪，因此能夠一步一腳印完成每個目標，若自行創業當老闆也能飛黃騰達，賺進財富。

【生肖牛】

生肖牛勤懇踏實，執行力強，適合幫忙出謀劃策，或從事需要理性思考與邏輯力的工作，而且他們也很容易遇到賞識自己的貴人，最後成為團隊中重要的一角。

【生肖虎】

生肖虎有氣魄、講義氣，且領導力強，若讓他們擔任高階主管等要職，一定可以結合團隊力量，做出一番成就。

【生肖兔】

生肖兔善良無害，沒有很大的野心，喜歡安穩的生活，工作上偏好能專心研究，或教育他人的角色，可以持續而穩定地堅持下去。

【生肖龍】

生肖龍心高氣傲，總希望可以做出一番事業，不僅有著要往上爬的決心，還很努力上進，因此不管從事什麼領域，都能有不錯的發展。

【生肖蛇】

生肖蛇思考縝密，但性格孤僻，不喜歡與他人合作，若他們懂得運用自己的才華與高智商，就能在單打獨鬥的產業中生存。

【生肖馬】

生肖馬開朗熱情，喜歡交友，相信付出就會有所回報，不論做什麼事都充滿幹勁的他們，適合從事業務，或要到外地闖蕩的工作。

【生肖羊】

生肖羊機靈有主見，不會盲目行事，只要認定一個目標就會穩定地做下去，從事公務員或金融保險業都會有不錯的發展。

【生肖猴】

生肖猴聰明活躍，大多在年輕的時候就能早早出名，非常適合需要創意，或是剛起步的新興產業，沒有太多限制反而更能發揮所長。

【生肖雞】

生肖雞謹慎勤快，擅於投資理財，如果願意在守財方面多下功夫，在工作上不要總是想出風頭、招惹麻煩，成為有錢人不是問題。

【生肖狗】

生肖狗正直又有責任感，平時總是熱心助人，適合跟著團隊一起做事，記得不要一心多用，一次做好一件事即可。

【生肖豬】

生肖豬樂觀有福氣，常常結善緣，只要不投機取巧，踏踏實實的工作，無論從事哪種行業都可以成為重要人物。