知名主持人吳淡如近年淡出螢光幕，不僅在臉書創業賣商品，去年更開Podcast節目《吳淡如人生實用商學院》，教大家如何有效累積的財富。12日她在臉書突然曬出一張支票，坦言看了很尷尬，打算送給願意自付郵資的網友，細看才發現支票上的金額竟只有1元，但有眼尖粉絲還是搶著要，笑說：「可以拍賣賣個好價錢欸」、「有名字耶值錢」。

先前柬埔寨詐騙案成為熱門話題，吳淡如曾發文分享自己對於柬埔寨的心得，她說，就她多年前觀察海外房地產的經驗，許多和她相關的公司對柬埔寨的房產從來沒出手，原因為何？講文言文一點，「危邦不入，亂邦不居」，更自曝曾到當地旅遊時遇到「沒有臉」的按摩師，後來才知道對方是司機，曾因為10塊美金（約300元台幣）被搶劫，最後慘遭潑硫酸。

吳淡如曬出1元支票。（圖／翻攝自吳淡如臉書）

近年吳淡如改從商，跨界就讀台大EMBA、上海中歐商學院EMBA，日前她受訪表示幸好自己興趣廣泛，跨界順利，她坦言40歲前對投資一竅不通，「小至他人借錢不還、大至連買房都買錯」，考進台大EMBA後才發現自己知識太少，她也以自身經驗分享投資原則，除了別跟同學合夥投資，也不要投資給從小念書成績好的人，「他們以為人生是考試，就在那裡想當然爾，要理性評估其實我沒那麼會，也許我會出錯」。

12日，吳淡如曬出自己收到1元支票，苦笑說：「今天收到的。誰要這一張支票，我可以送他！但是可以自付郵費嗎？哈哈哈，真尷尬」，網友回應：「我會好好保存當傳家寶」、「我想要，可以請淡如姐幫我簽名作紀念嗎」、「收過類似的退稅支票」、「但是有抬頭又禁止背書轉讓」、「支票成本都超過支票面額，若是我會裱框起來，提醒自己制度僵化跟固化會使成本提高」，吳淡如親回：「沒錯」。