九合一選舉倒數，民進黨立法院黨團總召柯建銘表示，在國際政經局勢大變化下，年底台灣關鍵時刻的選戰，不只是攸關未來4年城市治理、地方發展、藍綠政治版圖消漲、更是2024總統選舉前哨戰，他也強調，「這是一種價值的選擇，讓專業的沈慧虹再創新竹光榮！」

柯建銘說，今年選舉的意義牽動的是未來國家發展、國家安全、及自由民主國際社會共同維護亞太地區和平穩定。台灣須繼續向前走，不能走回頭路，阻卻老舊、深藍、與中國倡和的KMT，重返執政，這是這一代台灣人不可迴避的歷史責任，故年底選戰意義非凡，不可不慎！

柯建銘說，前陣子蔡英文總統交付鄭文燦市長與他共同擔任桃、竹、竹、苗總督導，這是責任也是榮耀。很高興鄭文燦市長加入「新竹隊」，桃竹竹苗歷史的淵源、發展本就是共榮圈，其中科技首都的新竹市，更具核心關鍵位置。感謝鄭市長鼎力相助，同時行政院政務顧問 鄭宏輝也擔任新竹市競選總部總督導，我們將以團結、負責、承擔的精神再創新竹的進步、光榮。年底選戰我們有決心、信心！

柯建銘說，過去八年林智堅市長與 沈慧虹副市長，日以繼夜，一天當兩天用，翻轉新竹，是建城300年來建設最多的團隊。五星級市長、五星級城市，讓新竹市成為幸福城市，科技首都找回了城市的光榮感、驕傲感，建設之光，處處驚喜、沒有人可否定八年的改變與進步，所有城市建設不是海市蜃樓，是有目共睹的屹立於新竹故鄉，讓市民共享中。在野黨的攻擊、抹黑，是無法抹滅八年的政績的。

他強調，選舉是一種價值的選擇，當然要選擇最優秀、最有城市治理能力、最能延續、接軌、再創城市偉大的候選人。這點是可以很客觀、理性的比較的，絕對不是口水、抹黑的比賽。沈慧虹絕對是最佳選擇，是唯一有城市治理經驗，也是最專業、最認真、最有規劃力與執行力的領導者。