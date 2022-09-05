老二哲學？民進黨台北市長候選人陳時中近日連連出包，最新的爭議是公廁免治馬桶政見宣傳影片「偷窺」畫面挨轟。前立委孫大千4日在《張雅婷辣晚報》節目中指出，陳時中原本仇恨值就高，加上文宣團隊如此扯後腿，要選贏難度實在太大。而這相對成為黃珊珊的機會，可望成為深綠選民的第二選擇，保持在目前民調第二名姿態，就可最終與領先的藍營蔣萬安一決勝負。

孫大千表示，「你民進黨硬要找一個仇恨值高的候選人，只是因為他是你英系要硬推的人，為了要推個陳時中，你做掉了一堆人，把林佳龍趕到了新北市去選，為的就是陳時中啊。可是問題是這個仇恨值不可能在短短的三、四個月就把它弭平掉，這是對民進黨第一個不利。」

「第二個不利的，台北市一直是民進黨相對弱勢的選區。」孫大千說，「也就是說，你民進黨就算推一個強棒，在這裡都未必一定能夠勝選了，那你推一個仇恨值這麼高的人，接下來你就會看到，如同我們當時預料的，陳時中慢慢就開始下滑，下滑就變成第三名。」

孫大千指出，「現在還有兩三個月喔，變成第三名之後，原本支持陳時中的這些深綠的選民，他就要開始思考了，我的票投陳時中，最後他可能也不會當選，那我要不要浪費我的票咧？我優先支持陳時中，可是我第二選擇是，我不要讓國民黨贏。」

「所以這些選票再三思索之後，看到陳時中的聲勢無法拉抬，最後就轉向流到了黃珊珊那裏去啦！」孫大千強調，「所以就便宜了黃珊珊嘛，就便宜了民眾黨，這也是在這場選戰裡頭，黃珊珊最重要的戰略考量，她就是只要穩坐第二名，她就可以跟蔣萬安一決勝負！」

孫大千說，「因此陳時中現在還有兩個半月，他的聲勢就從原本氣勢如虹到現在已經一厥不振了，那接下來兩個半月，要再把他從第三拉到第二，我現在看到的這些民調，他的民調都有一定的差距，恐怕已經不是這麼容易的一件事情了。還讓這樣的文宣團隊繼續操刀下去，陳時中已經是先天不良了，現在再加上嚴重的後天失調，他要打贏這場選戰，真的太難了！」