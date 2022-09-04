性騷擾有趣嗎？民進黨台北市長候選人陳時中近日爭議不斷，拍攝影片宣傳公廁裝免治馬桶政見，卻反因「偷窺」畫面太過聳動而被罵爆。國民黨文傳會副主委林鼎超今(4日)在《張雅婷辣晚報》節目中指出，台灣近5年來性騷擾的案件成長了2.6倍，偷窺成長了34%，實在不是適合拿來開玩笑的題材。

林鼎超表示：「我這邊提供幾個數據給大家參考，其實近5年來，我們性騷擾的案件其實成長了2.6倍，(這是)75%申訴調查有成案的；然後偷窺成長了34%。那請問一下，用這樣的方式去推這個政策，好處到底在哪裡？其實有時候政務官待在辦公室裡待久了，真的要常常出來跟第一線的民眾做一些接觸」

「我整理了一下，陳時中在當防疫指揮官的時候，到底說了什麼讓大家覺得很不可思議？」林鼎超說，「我覺得最不可思議的就是，那時候有記者問說，如果老舊公寓居家隔離者要如何下樓取藥？他說可以把鑰匙丟下去，這完全不可思議耶！還有很多很匪夷所思的，例如氣質打敗病毒、世界怎麼跟得上台灣、超前部署、校正回歸、人與人的連結，非常多的金句，可是他道歉了沒有？那時間他沒有道歉！」

林鼎超指出，「但是這一次他道歉了，為什麼？為了選舉嘛，其實他就是為了選舉，才會道歉。或許他打從心底就覺得，這個影片根本沒有什麼。其我剛剛講那些數據(顯示)，我們的偷窺跟性騷擾案，在蔡政府的執政下，其實是每一年在增加的。」

「結果你竟然用這樣的方式，覺得這個是有趣的，想要去拉近跟年輕人的距離，我實在不曉得他的創意團隊到底在哪裡？」林鼎超強調，「他為什麼可以這樣肆無忌憚地宣傳他的政策？就是因為民進黨不管做什麼事情，反正小英總統就是會力挺。我相信他跟林智堅一樣，都是小英總統的愛將，所以林智堅抄襲論文，小英總統可以叫全黨力挺。陳時中拍這個影片，就繼續凹下去。」

林鼎超說「蔡總統到了選舉的時候，就是一個沒有是非的態度，每次都是用選票來做考量，沒有在為中華民國的百姓在做考量，而是為民進黨的選票在做考量。」